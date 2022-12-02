تشكيل النجوم السوداء أمام أوروجواي بالمونديال

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أعلن الجهاز الفني لمنتخب غانا الشهير بـ ( النجوم السوداء ) عن تشكيل لاعبيه أمام نظيره أوروجواي، في المباراة المقرر إقامتها خلال أقل من ساعة، مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد الجنوب في خضم منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لنهائيات كأس العالم قطر 2022.
حراسة المرمى: أتي زيجي
الدفاع: عبدالرحمن بابا، محمد ساليسو، دانيل أمارتي، أليدو سيدو
الوسط: ساليس عبدالصمد، توماس بارتي، جوردان آيو
الهجوم: أندري أيو، محمد قدوس، إناكي ويليامز
سيرجيو روشيت – سيباستيان كواتس – جورجيان دي أرسكايتا – خوسيه ماريا خيمنيز – جييرمو فاريلا – ماتياس أوليفيرا – رودريجو بنتانكور – فاكوندو بليستري – فيدريكو بالبيردي – لويس سواريز – داروين نونيز.
ويخوض منتخب غانا مباراته وهو محتل وصافة ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 3 نقاط، ويحلم بتحقيق الفوز على أوروجواي اليوم، والصعود إلى دور الـ16 أسوة بما فعله المنتخب المغربي.
فيما يتذيل أوروجواي ترتيب المجموعة الأخيرة بنقطة واحدة متساويًا مع كوريا الجنوبية.