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تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الباطن

2022-12-16 الساعة 12:24
تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الباطن
المواطن - محمد سمعه

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سيواجه الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، ضيفه الباطن مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتنطلق المباراة اليوم في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة في ملعب الملز بالرياض، حيث يتواجد أزرق الرياض في المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، أما الباطن فيتواجد في المركز الأخير في جدول الترتيب.

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تشكيل الهلال المتوقع

وسيكون تشكيل أزرق الرياض المتوقع مكونًا من: “عبدالله المعيوف في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، جانج هيون سو، محمد جحفلي، ناصر الدوسري، عبدالإله المالكي، كويلار، ماثيوس بيريرا، كاريلو، ماريجا، إيجالو”.

وسيغيب الحارس محمد العويس عن مباراة فريقه الهلال أمام الباطن في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بسبب الإصابة.

وكان أزرق الرياض أعلن مساء أمس الخميس عن إصابة محمد العويس بآلام في العضلة الخلفية منعته من إكمال المران.

 

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