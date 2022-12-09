تشكيل صخري بالعلا يشبه سمكة تغوص بين الرمال

شغف المصور السعودي خالد العنزي بالصحراء واستكشافاتها، فبدأ يبحث عن كل ما تجذبه العين من جمال في الكثبان الرملية من أجل توثيقه بعدسته.

أثناء توثيق العنزي كنوز محافظة العلا الأثرية، لاحظ تشكيلًا صخريًّا أثار خياله.

في مقابلة مع قناة سي إن إن، قال العنزي: أثناء توثيقي للمنطقة، ظهر أمامي منظر لجبل يوحي شكله بوجود سمكة في قلب الصحراء.

سمكة تغوص بين الرمال

ولفت العنزي إلى أنه أطلق على هذه الصخرة، التي وثقها عبر طائرة درون، اسم سمكة الصحراء، إذ تُشبه سمكة تغوص بين الرّمال الذهبيّة.

وفي مقاطع الفيديو التي وثقها العنزي في يونيو 2022، يظهر التشكيل الصخري وكأنه سمكة ضخمة انبثقت من المياه.

حيث تُذكّرك أجزاء السمكة الشبيهة بالزعانف الخلفية بمنظر سمكة القرش، وهي تبرز من تحت الماء أثناء تربّص فريسة غافلة.

سمكة

أثارت المقاطع التي نشرها العنزي خيال مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا، حيث قال العنزي: ذكر البعض أنها سمكة حقيقيّة متحجّرة منذ ملايين الأعوام، إلا أنها ليست كذلك، فهي من الصخور الرمليّة التي تشكّلت بفعل عوامل عديدة.

من جانب آخر، حصد الفيديو منذ تسليط المصور الضوء على السمكة، في يوليو الماضي، على 29 ألف مشاهدة.

العلا

تحتضن محافظة العلا الكثير من المعالم التاريخية، مثل الحِجر، والذي يُعتبر أول موقع سعودي مُدرج ضمن لائحة اليونسكو للتراث العالمي، إضافةً لعجائب طبيعيّة أخرى مثل جبل الفيل.