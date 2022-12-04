تشكيل فرنسا المتوقع أمام بولندا اليوم

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يخوض المنتخب البولندي مواجهة صعبة، مساء اليوم الأحد، أمام نظيره الفرنسي (حامل اللقب) على ملعب استاد الثمامة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، ضمن مواجهات دور الـ16 ببطولة كأس العالم قطر 2022.
المواجهة التي ينتظرها عشاق الكرة العربية والعالمية، لها خصوصية كونها بين حامل اللقب في أدوار إقصائية ومواجهات لا تحتمل القسمة على اثنين ولا بد من فائز، في مواجهة فرنسا وبولندا، ويواجه منتخب فرنسا خصمًا أقل منه على الورق ولكنه يشتمل على هداف رائع بحجم المهاجم البولندي الخطير روبرت ليفاندوفسكي.
حراسة المرمى: هوجو لويس
الدفاع: ثيو هيرنانديز – دايوت أوباميكانو – رافاييل فاران – جول كوندي
الوسط: أوريليان تشواميني – أدريان رابيو
الهجوم: كيليان مبابي – أنطوان جريزمان – عثمان ديمبيلي – أوليفييه جيرو.