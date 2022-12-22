تشكيل قمة الاتحاد والشباب

كشف المدربان، البرتغالي نونو سانتو والإسباني مورينو تشكيلة فريقي الاتحاد والشباب في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

تشكيل المباراة

وجاء تشكيل نادي الاتحاد مكونًا من: “مارسيلو غروهي، أحمد بامسعود، أحمد شراحيلي، أحمد حجازي، مهند الشنقيطي، طارق حامد، كورونادو، هيلدر كوستا، العبود، عبدالرزاق حمدالله، رومارينيو”.

أما تشكيل نادي الشباب فجاء مكونًا من: “كيم سيونج جيو، فواز الصقور، حسان تمبكتي، إياجو سانتوس، متعب الحربي، كريتشيوفياك، إيفر بانيجا، جوانكا، فهد المولد، كارلوس جونيور، سانتي مينا”.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية عن قرار المدرب البرتغالي نونو سانتو، باستبعاد اللاعب البرازيلي برونو هنريكي من تشكيلة نادي الاتحاد لمواجهة الشباب مساء اليوم في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وذكر الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه في “تويتر” : تم استبعاد هنريكي من لقاء الشباب، بينما تم ضم المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله ضمن قائمة الـ7 أجانب المحترفين في المباراة.

موعد مباراة الاتحاد والشباب

وتُقام المباراة اليوم على ملعب الجوهرة المشعة بجدة في تمام الـ9 مساءً بتوقيت المملكة.

وسبق أن لعب الاتحاد والشباب 9 مباريات ضمن منافسات بطولة كأس الملك، وشهدت تفوقًا للعميد، حيث نجح في تحقيق 6 انتصارات وخسر 3 مرات، ولكنه سجل 14 هدفًا، واستقبلت شباكه 15 هدفًا من الليوث.