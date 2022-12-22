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في ثمن نهائي كأس الملك

تشكيل قمة الاتحاد والشباب

2022-12-22 الساعة 8:03
تشكيل قمة الاتحاد والشباب
المواطن - محمد سمعه

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كشف المدربان، البرتغالي نونو سانتو والإسباني مورينو تشكيلة فريقي الاتحاد والشباب في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

تشكيل المباراة

وجاء تشكيل نادي الاتحاد مكونًا من: “مارسيلو غروهي، أحمد بامسعود، أحمد شراحيلي، أحمد حجازي، مهند الشنقيطي، طارق حامد، كورونادو، هيلدر كوستا، العبود، عبدالرزاق حمدالله، رومارينيو”.

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تشكيل الشباب لمواجهة الاتحاد في كأس الملك

أما تشكيل نادي الشباب فجاء مكونًا من: “كيم سيونج جيو، فواز الصقور، حسان تمبكتي، إياجو سانتوس، متعب الحربي، كريتشيوفياك، إيفر بانيجا، جوانكا، فهد المولد، كارلوس جونيور، سانتي مينا”.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية عن قرار المدرب البرتغالي نونو سانتو، باستبعاد اللاعب البرازيلي برونو هنريكي من تشكيلة نادي الاتحاد لمواجهة الشباب مساء اليوم في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وذكر الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه في “تويتر” : تم استبعاد هنريكي من لقاء الشباب، بينما تم ضم المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله ضمن قائمة الـ7 أجانب المحترفين في المباراة.

تشكيل الاتحاد لمواجهة الشباب في كأس الملك

موعد مباراة الاتحاد والشباب

وتُقام المباراة اليوم على ملعب الجوهرة المشعة بجدة في تمام الـ9 مساءً بتوقيت المملكة.
وسبق أن لعب الاتحاد والشباب 9 مباريات ضمن منافسات بطولة كأس الملك، وشهدت تفوقًا للعميد، حيث نجح في تحقيق 6 انتصارات وخسر 3 مرات، ولكنه سجل 14 هدفًا، واستقبلت شباكه 15 هدفًا من الليوث.

وتُعد مباراة اليوم بمثابة النهائي المبكر في بطولة كأس الملك، حيث إن الفريقين يُقدمان مستوى مميزًا هذا الموسم في دوري روشن السعودي، ويطمح كل منهما لمواصلة تألقه والمنافسة على اللقب.

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