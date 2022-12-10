تشكيل لقاء إنجلترا وفرنسا المتوقع

يلتقي منتخبا إنجلترا وفرنسا، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2022، وسط صراع قوي على خطف بطاقة التأهل.

مباراة إنجلترا وفرنسا

ومن المقرر أن تُقام مباراة إنجلترا وفرنسا على ملعب البيت، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، وذلك في ختام منافسات الدور ربع النهائي من مونديال قطر 2022.

وكان منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم قد تأهل إلى ربع نهائي كأس العالم، بعد الفوز على السنغال بثلاثة أهداف دون رد، فيما صعدت فرنسا، عقب الفوز على بولندا بنتيجة 3/1.

التشكيل المتوقع

واستعاد منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم خدمات لاعبه رحيم سترلينج، بعد غيابه عن مواجهة السنغال الماضية، لأسباب عائلية، ليدخل المنتخبين مباراة اليوم بالقوة الضاربة بحثًا عن تحقيق الفوز.

وكشفت شبكة whoscored، عن التشكيل المتوقع لمباراة اليوم، وجاء تشكيل إنجلترا كالتالي؛ بيكفورد، شاو، ماجواير، ستونز، ووكر، بيلينجهام، رايس، هندرسون، فيل فودين، هاري كين وبوكايو ساكا.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الديوك المتوقع لمباراة إنجلترا وفرنسا اليوم، كالتالي؛ هوجو لوريس، كوندي، رافائيل فاران، أوباميكانو، ثيو هيرنانديز، تشواميني، رابيو، أنطوان جريزمان، عثمان ديمبلي، كيليان مبابي وأوليفيه جيرو.