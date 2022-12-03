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تشكيل لقاء الأرجنتين ضد أستراليا

2022-12-03 الساعة 9:29
تشكيل لقاء الأرجنتين ضد أستراليا
المواطن - الرياض

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أعلن المديران الفنيان ليونيل سكالوني وجراهام أرنولد عن تشكيل مباراة الأرجنتين ضد أستراليا، ضمن منافسات كأس العالم 2022.

مواجهة الأرجنتين ضد أستراليا

وتُقام مباراة الأرجنتين ضد أستراليا على ملعب أحمد بن علي، اليوم السبت عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، وذلك في إطار منافسات الدور ثمن النهائي من مونديال قطر 2022.

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الأرجنتين وأستراليا
موعد المباراة – المصدر @Argentina

ومن المقرر أن يواجه الفائز من هذه المباراة، منتخب هولندا الأول لكرة القدم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم 2022، بعدما أطاح بأمريكا من دور الـ16، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

منتخب هولندا
لاعبو هولندا – المصدر @OnsOranje

تشكيل مباراة اليوم

وجاء تشكيل التانغو في مباراة الأرجنتين ضد أستراليا اليوم، كالتالي؛ إيميليانو مارتينيز، ناهويل مولينا، نيكولاس أوتاميندي، كريستيان روميرو، ماركوس أكونا، رودريجو دي بول، ماك أليستر، فرناندو إنزو، أليخاندرو جوميز، ليونيل ميسي وجوليان ألفاريز.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر @Argentina

على الجانب الآخر، جاء تشكيل منتخب أستراليا الرسمي، كالتالي؛ ماثيو رايان، كيي روليس، ميلوش ديجينيك، هاري سوتار، عزيز بيهيتش، آرون موي، جاكسون إيرفين، ريلي ماكجراي، ماثيو ليكي، ميتشيل دوك وباكوس كيانو.

تشكيل مباراة الأرجنتين ضد أستراليا
تشكيل أستراليا – المصدر @Socceroos

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