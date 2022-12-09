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في افتتاح الدور ربع النهائي

تشكيل لقاء البرازيل وكرواتيا المتوقع

2022-12-09 الساعة 4:32
تشكيل لقاء البرازيل وكرواتيا المتوقع
المواطن - الرياض

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تنتظر الجماهير مواجهة البرازيل وكرواتيا ضمن منافسات كأس العالم 2022، في ظل الصراع القوي على التأهل إلى الدور التالي.

مباراة البرازيل وكرواتيا

ومن المقرر أن تُقام مباراة البرازيل وكرواتيا، اليوم الجمعة عند الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية، على استاد المدينة التعليمية، وذلك في افتتاح منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم 2022 في قطر.

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منتخب البرازيل
لاعبو البرازيل – المصدر @fifaworldcup_ar

وكان منتخب البرازيل الأول لكرة القدم قد نجح في التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم بعد الفوز على كوريا الجنوبية بأربعة أهداف أهداف مقابل هدف، فيما صعدت كرواتيا بعد تجاوز عقبة اليابان بركلات الترجيح بنتيجة 3/1.

منتخب كرواتيا
لاعبو كرواتيا – المصدر @fifaworldcup_ar

التشكيل المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ المديران الفنيان، تيتي وزلاتكو داليتش، مباراة البرازيل وكرواتيا اليوم بالقوة الضاربة، لتسجيل هدف مبكر، وتسهيل مهمة تحقيق الفوز، في ظل صعوبة المواجهة والمستوى المميز للمنتخبين.

منتخب البرازيل
لاعبو البرازيل – المصدر @CBF_Futebol

ويتوقع أن يبدأ السيليساو مباراة البرازيل وكرواتيا اليوم، بالتشكيل التالي، أليسون بيكر، إدير ميليتاو، تياجو سيلفا، ماركينيوس، دانيلو، كاسيميرو، لوكاس باكيتا، نيمارـ رافينها، ريتشارليسون وفينيسيوس جونيور.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم المباراة بالتشكيل التالي، دومينيك ليفاكوفيتش، جوزيب يورانوفيتش، ديان لوفرين، جوسكو جفارديول، بورنا سوسا، لوكا مودريتش، مارسيلو بروزوفيتش، ماتيو كوفاسيتش، أندريه كراماريتش، ماركو ليفاجا وإيفان بيريسيتش.

منتخب كرواتيا
لاعبو كرواتيا – المصدر @fifaworldcup_ar

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