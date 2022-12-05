تشكيل لقاء اليابان ضد كرواتيا في ثمن النهائي

أعلن المديران الفنيان زلاتكو داليتش وهاجيمي مورياسو عن التشكيل الرسمي لمواجهة اليابان ضد كرواتيا التي ستنطلق، بعد قليل

اليابان ضد كرواتيا

وتنطلق مباراة اليابان ضد كرواتيا عند الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية، على استاد الجنوب، وذلك في إطار منافسات الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2022.

وكان منتخب اليابان الأول لكرة القدم قد تأهل إلى دور الـ16 من مونديال قطر 2022، بعدما تصدر مجموعته برصيد 6 نقاط، متفوقًا على إسبانيا، فيما احتلت كرواتيا المركز الثاني بـ5 نقاط.

ويأمل منتخب اليابان الأول لكرة القدم في خطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي، بعد تألقه اللافت في مرحلة المجموعات والفوز على إسبانيا وألمانيا، فيما تطمح كرواتيا لمواصلة مشوارها والصعود للدور ربع النهائي.

تشكيل مباراة اليوم

وجاء تشكيل الساموراي في مباراة اليابان ضد كرواتيا اليوم، كالتالي؛ شيوتشي جوندا، يوتو ناجاتومو، مايا يوشيدا، تاكيهيرو تومياسو، شوجو تانيجوتشي، واتارا إندو، جونيا إيتو، ريتسو دوان، دايتشي كامادا، هيديماسا موريتا ودايزن مايدا.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم، كالتالي؛ دومينيك ليفاكوفتش، ديان لوفرين، يوشكو جفارديول، يوسيب يورانوفيتش، بورنا باريستش، ماتيو كوفاسيتش، لوكا مودريتش، مارسيلو بروزفيتش، إيفان بيريسيتش، برونو بيتكوفيتش وأندريه كراماريتش.