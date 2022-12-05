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تشكيل لقاء اليابان ضد كرواتيا في ثمن النهائي

2022-12-05 الساعة 5:23
تشكيل لقاء اليابان ضد كرواتيا في ثمن النهائي
المواطن - الرياض

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أعلن المديران الفنيان زلاتكو داليتش وهاجيمي مورياسو عن التشكيل الرسمي لمواجهة اليابان ضد كرواتيا التي ستنطلق، بعد قليل

اليابان ضد كرواتيا

وتنطلق مباراة اليابان ضد كرواتيا عند الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية، على استاد الجنوب، وذلك في إطار منافسات الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2022.

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منتخب اليابان
لاعبو اليابان – المصدر @jfa_samuraiblue

وكان منتخب اليابان الأول لكرة القدم قد تأهل إلى دور الـ16 من مونديال قطر 2022، بعدما تصدر مجموعته برصيد 6 نقاط، متفوقًا على إسبانيا، فيما احتلت كرواتيا المركز الثاني بـ5 نقاط.

ويأمل منتخب اليابان الأول لكرة القدم في خطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي، بعد تألقه اللافت في مرحلة المجموعات والفوز على إسبانيا وألمانيا، فيما تطمح كرواتيا لمواصلة مشوارها والصعود للدور ربع النهائي.

منتخب كرواتيا
لاعبو كرواتيا – المصدر @HNS_CFF

تشكيل مباراة اليوم

وجاء تشكيل الساموراي في مباراة اليابان ضد كرواتيا اليوم، كالتالي؛ شيوتشي جوندا، يوتو ناجاتومو، مايا يوشيدا، تاكيهيرو تومياسو، شوجو تانيجوتشي، واتارا إندو، جونيا إيتو، ريتسو دوان، دايتشي كامادا، هيديماسا موريتا ودايزن مايدا.

تشكيل اليابان ضد كرواتيا
تشكيل اليابان ضد كرواتيا – المصدر @jfa_samuraiblue

على الجانب الآخر، جاء تشكيل منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم، كالتالي؛ دومينيك ليفاكوفتش، ديان لوفرين، يوشكو جفارديول، يوسيب يورانوفيتش، بورنا باريستش، ماتيو كوفاسيتش، لوكا مودريتش، مارسيلو بروزفيتش، إيفان بيريسيتش، برونو بيتكوفيتش وأندريه كراماريتش.

تشكيل كرواتيا ضد اليابان
تشكيل كرواتيا – المصدر @HNS_CFF

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