تشكيل لقاء بلجيكا وكرواتيا بمونديال 2022

كشف المديران الفنيان روبيرتو مارتينيو وزلاتكو داليتش، عن التشكيل الرسمي لمواجهة بلجيكا وكرواتيا التي ستنطلق، بعد قليل.

مباراة بلجيكا وكرواتيا

وتُقام مباراة بلجيكا وكرواتيا على ملعب أحمد بن علي، اليوم الخميس عند الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022.

وقبل مباراة اليوم، يحتل منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم صدارة ترتيب مجموعته في مونديال قطر 2022 برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع المغرب صاحبة المركز الثاني، فيما تقع بلجيكا في المركز الثالث بـ3 نقاط.

تشكيل مباراة اليوم

وجاء تشكيل الشياطين الحمر في مباراة بلجيكا وكرواتيا اليوم كالتالي؛ تيبو كورتوا، ديندونكر، ألديرفيريلد، فيرتونخين، مونيير، كيفين دي بروين، فيتسل، كاستانيي، تروسارد، ميرتينز وكاراسكو.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم في مباراة اليوم، كالتالي؛ دومينيك ليفاكوفيتش، يوسيب يورانوفيتش، ديان لوفرين، يوشكو جفارديول، بورنا سوسا، مارسيلو بروزوفيتش، لوكا مودريتش وماتيو كوفاسيتش.