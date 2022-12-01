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ضمن منافسات الجولة الثالثة

تشكيل لقاء بلجيكا وكرواتيا بمونديال 2022

2022-12-01 الساعة 5:46
تشكيل لقاء بلجيكا وكرواتيا بمونديال 2022
المواطن - الرياض

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كشف المديران الفنيان روبيرتو مارتينيو وزلاتكو داليتش، عن التشكيل الرسمي لمواجهة بلجيكا وكرواتيا التي ستنطلق، بعد قليل.

مباراة بلجيكا وكرواتيا

وتُقام مباراة بلجيكا وكرواتيا على ملعب أحمد بن علي، اليوم الخميس عند الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022.

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منتخب بلجيكا
لاعبو بلجيكا – المصدر @fifaworldcup_ar

وقبل مباراة اليوم، يحتل منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم صدارة ترتيب مجموعته في مونديال قطر 2022 برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع المغرب صاحبة المركز الثاني، فيما تقع بلجيكا في المركز الثالث بـ3 نقاط.

منتخب كرواتيا
لاعبو كرواتيا – المصدر @HNS_CFF

تشكيل مباراة اليوم

وجاء تشكيل الشياطين الحمر في مباراة بلجيكا وكرواتيا اليوم كالتالي؛ تيبو كورتوا، ديندونكر، ألديرفيريلد، فيرتونخين، مونيير، كيفين دي بروين، فيتسل، كاستانيي، تروسارد، ميرتينز وكاراسكو.

تشكيل بلجيكا وكرواتيا
تشكيل بلجيكا – المصدر @BelRedDevils

على الجانب الآخر، جاء تشكيل منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم في مباراة اليوم، كالتالي؛ دومينيك ليفاكوفيتش، يوسيب يورانوفيتش، ديان لوفرين، يوشكو جفارديول، بورنا سوسا، مارسيلو بروزوفيتش، لوكا مودريتش وماتيو كوفاسيتش.

تشكيل بلجيكا وكرواتيا
تشكيل كرواتيا – المصدر @HNS_CFF

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