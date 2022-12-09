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في ربع نهائي كأس العالم

تشكيل لقاء هولندا ضد الأرجنتين المتوقع

2022-12-09 الساعة 4:13
تشكيل لقاء هولندا ضد الأرجنتين المتوقع
المواطن - الرياض

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تترقب الجماهير مباراة هولندا ضد الأرجنتين في نهائيات كأس العالم 2022، وسط منافسة قوية على خطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

هولندا ضد الأرجنتين

ومن المقرر أن تلعب هولندا ضد الأرجنتين، اليوم الجمعة عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على استاد لوسيل، وذلك في إطار منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم 2022 في قطر.

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هولندا ضد الولايات المتحدة
احتفال ديباي – المصدر @fifaworldcup_ar

وكان منتخب هولندا الأول لكرة القدم قد نجح في التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم بعد الفوز على أمريكا بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما صعدت الأرجنتين بعد تغلبها على أستراليا بنتيجة 2/1.

منتخب الأرجنتين
لاعبو الأرجنتين – المصدر @fifaworldcup_ar

التشكيل المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ المديران الفنيان، لويس فان جال وليونيل سكالوني، مباراة هولندا ضد الأرجنتين اليوم بالقوة الضاربة، أملًا في تسجيل هدف مبكر، وتسهيل مهمة تحقيق الفوز، في ظل صعوبة المواجهة والمستوى المميز للمنتخبين.

منتخب هولندا
لاعبو هولندا – المصدر @OnsOranje

ويتوقع أن يكون تشكيل هولندا ضد الأرجنتين، كالتالي؛ أندريس نوبيرت، جورين تيمبر، فيرجيل فان دايك، ناثان آكي، دينزل دومفريز، مارتين دي رون، فرينكي دي يونج، دالي بليند، ديفي كلاسن، كودي جاكبو وممفيس ديباي.

على الجانب الآخر، يتوقع أن تبدأ الأرجنتين المباراة بالتشكيل التالي؛ إميليانو مارتينيز؛ ناهويل مولينا، كريستيان روميرو، نيكولاس أوتاميندي، ماركوس أكونيا؛ رودريجو دي بول، إنزو فرنانديز، أليكسيس ماك أليستر؛ أنخيل دي ماريا أو أليخاندرو جوميز، جوليان ألفاريز وليونيل ميسي.

منتخب الأرجنتين
لاعبو الأرجنتين – المصدر @Argentina

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