كشف المدربان، الأرجنتيني ليونيل سكالوني والكرواتي زلاتكو داليتش عن تشكيل مباراة الأرجنتين ضد كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022.

مباراة الأرجنتين ضد كرواتيا

وجاء تشكيل المنتخب الأرجنتيني مكونًا من: ” إيمليانو مارتينيز في حراسة المرمى، مولينا، روميرو، أوتاميندي، تاليافيكو، دي بول، باريديس، إينزو فيرنانديز، ماك أليستر، ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز”.

أما تشكيل منتخب كرواتيا فجاء مكونًا من: ” ليفاكوفيتش في حراسة المرمى، بيرسيتش، لوفرين، كوفاسيتش، كراماريتش، مودريتش، بروزوفيتش، باساليتش، سوسا، أورانوفيتش، جفارديول”.

وفي وقت سابق، تحدث المدرب زلاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب كرواتيا، عن الطريقة المثالية من وجهة نظره لإيقاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة المنتخبين اليوم في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.

وقال داليتش: “الطريقة المثالية لإيقاف ميسي في مباراة الأرجنتين ضد كرواتيا هي التركيز على كل لاعبي الأرجنتين وليس على لاعب واحد نحن 11 لاعبًا ضد 11 لاعبًا، المنتخب الأرجنتيني بالطبع ممتلئ بالحماس، لقد حللنا أداءهم”.

وأضاف داليتش: “مباراة اليوم أمام الأرجنتين هي ثالث أهم مباراة في تاريخ المنتخب الكرواتي، بعد الفوز على إنجلترا في نصف نهائي مونديال 2018، وإقصاء البرازيل من ربع نهائي مونديال 2022، سنقدم أفضل أداء لنا أمام المنتخب الأرجنتيني”.

القنوات الناقلة لـ المباراة

مباراة الأرجنتين وكرواتيا ستنقل عبر قنوات BEIN SPORTS HD 3 MAX, BEIN SPORTS HD 1 MAX, ALKASS EXTRA ONE HD , ALKASS EXTRA 2 HD , BEIN SPORTS HD 5 MAX.

وستكون مباراة الأرجنتين وكرواتيا اليوم هي الثالثة بين المنتخبين في نهائيات كأس العالم، حيث كان اللقاء الأول في دور المجموعات بمونديال 1998، وفاز منتخب الأرجنتين بهدف دون رد، بينما المباراة الثانية كانت في دور المجموعات في مونديال 2018، وفاز منتخب كرواتيا بثلاثية دون رد.