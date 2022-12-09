تشكيل مباراة الأرجنتين وهولندا

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كشف المدربان، الأرجنتيني ليونيل سكالوني والهولندي لويس فان خال عن تشكيلة منتخبي الأرجنتين وهولندا في دور ربع النهائي في كأس العالم 2022 بقطر.
وجاء تشكيل منتخب الأرجنتين مكونًا من: “إيميليانو مارتينيز في حراسة المرمى، مولينا، كريستيان روميرو، نيكولاس أوتامندي، ليساندرو مارتينيز، ماركوس أكونيا، دي بول، إينزو فيرنانديز، مالك أليستر، ميسي ،جوليان ألفاريز”.
أما تشكيل منتخب هولندا فجاء مكونًا من: “نوبيرت، دومفريس، تيمبر، فان دايك، آكي، بليند، دي يونج، دي رون، جاكبو، بيرجوين، ممفيس ديباي”.
وتنطلق مباراة هولندا ضد الأرجنتين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، اليوم على ملعب لوسيل، كما تُنقل عبر قنوات AL KASS TWO HD , BEIN SPORTS HD 1 MAX, AL KASS EXTRA ONE HD , BEIN SPORTS HD 3 MAX, ORTM.
جدير بالذكر أن منتخب الأرجنتين كان قد تقابل مع المنتخب الهولندي في نصف نهائي كأس العالم 2014 بالبرازيل، وفاز منتخب الأرجنتين بركلات الترجيح متأهلًا لنهائي البطولة وقتها.
أما في كأس العالم عام 1998، تقابل المنتخبان في دور ربع النهائي وفازت هولندا على الأرجنتين بنتيجة هدفين لهدف.
وسيواجه الفائز من مباراة هولندا والأرجنتين، المنتخب الكرواتي في دور نصف النهائي في كأس العالم يوم الثلاثاء المقبل.