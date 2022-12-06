Icon

مشاهير في الإعلام ومخاوف من إقصاء ذوي الخبرة والكفاءة Icon الحديث عن أسهم الشركات عقوبته السجن أو الغرامة Icon لبنانية متفاجئة من السعوديين : غلبتونا ما بتناموا Icon أمير تبوك يهدي أصغر متطوع قلمه الخاص Icon جيسيكا ألبا: السعودية بلد رائع وشعبها ودود Icon جزيرة سندالة .. وجهة ساحرة وتجربة عالمية في الضيافة والترفيه Icon مليونيات الإبل تقود لاعب سلة أمريكي لمهرجان الملك عبدالعزيز Icon بدء الحالة المطرية السابعة في 4 مناطق Icon وزير الشؤون الإسلامية: منابر الجمعة كانت لمن لا منبر له Icon المملكة ضمن أفضل أسواق السينما العالمية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
كأس العالم
ضمن منافسات كأس العالم

تشكيل مباراة المغرب وإسبانيا في ثمن النهائي

2022-12-06 الساعة 5:09
تشكيل مباراة المغرب وإسبانيا في ثمن النهائي
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أعلن المديران الفنيان وليد الركراكي ولويس إنريكي عن التشكيل الرسمي لمواجهة المغرب وإسبانيا ضمن منافسات كأس العالم 2022.

مباراة المغرب وإسبانيا

ويحتضن استاد المدينة التعليمية مباراة المغرب وإسبانيا، عند الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية، وذلك ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من مونديال قطر 2022.

قد يهمّك أيضاً
Img

مجموعة سيرا القابضة تعلن توفر وظائف في عدة مدن

Img

أسعار الذهب في مصر تخرج عن السيطرة

المنتخب المغربي
لاعبو المغرب – المصدر @fifaworldcup_ar

ونجح منتخب المغرب الأول لكرة القدم في التأهل إلى منافسات دور الـ16 من كأس العالم في صدارة المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، فيما صعدت إسبانيا كثاني المجموعة الخامسة بـ4 نقاط.

وستشهد مباراة المغرب وإسبانيا حضورًا جماهيريًا كبيرًا، لدعم أسود الأطلس، بعد خروج المنتخبات العربية من مرحلة المجموعات، وسط تمنيات بتأهله لربع النهائي، فيما يسعى الماتادور لخطف بطاقة الصعود والمنافسة على اللقب.

منتخب إسبانيا 1
لاعبو إسبانيا – المصدر @fifaworldcup_ar

تشكيل مباراة اليوم

وجاء تشكيل منتخب المغرب الأول لكرة القدم في مباراة اليوم، كالتالي؛ ياسين بونو، أشرف حكيمي، نصير مزراوي، نايف أكرد، غانم سايس، سليم أملاح، عز الدين أوناحي، سفيان أمرابط، حكيم زياش، سفيان بوفال ويوسف النصيري.

تشكيل منتخب المغرب
تشكيل المغرب – المصدر @EnMaroc

على الجانب الآخر، جاء تشكيل منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم في مباراته ضد المغرب، كالتالي؛ أوناي سيمون، ألبا، رودري، لابورت، يورينتي، بوسكيتس، جافي، بيدري، أولمو، ماركو أسينسيو وتوريس.

منتخب إسبانيا
لاعبو إسبانيا – المصدر @fifaworldcup_ar

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الزكاة والجمارك: شرطان لإعفاء الشحنات الشخصية من...
السعودية اليوم

الزكاة والجمارك: شرطان لإعفاء الشحنات الشخصية من...

السعودية اليوم
نهاية مأساوية لشاب رقص على ظهر شاحنة
غرائب

نهاية مأساوية لشاب رقص على ظهر شاحنة

غرائب
رصد مصنع أعلاف مخالف ومصادرة 15 طن...
السعودية اليوم

رصد مصنع أعلاف مخالف ومصادرة 15 طن...

السعودية اليوم
وزير الطاقة : لدينا نساء يرتدين الحجاب...
آخر الاخبار

وزير الطاقة : لدينا نساء يرتدين الحجاب...

آخر الاخبار
أنا بخير حملة الصحة لنشر الأمل وحب...
صحة وطب‎

أنا بخير حملة الصحة لنشر الأمل وحب...

صحة وطب‎
ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 187.15...
السوق

ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 187.15...

السوق
اليابان تهزم إسبانيا ويصعدان سويًّا لثمن نهائي...
كأس العالم

اليابان تهزم إسبانيا ويصعدان سويًّا لثمن نهائي...

كأس العالم
محمد بن سلمان يغادر شرم الشيخ
آخر الاخبار

محمد بن سلمان يغادر شرم الشيخ

آخر الاخبار