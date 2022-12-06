تشكيل مباراة المغرب وإسبانيا في ثمن النهائي

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أعلن المديران الفنيان وليد الركراكي ولويس إنريكي عن التشكيل الرسمي لمواجهة المغرب وإسبانيا ضمن منافسات كأس العالم 2022.
ويحتضن استاد المدينة التعليمية مباراة المغرب وإسبانيا، عند الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية، وذلك ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من مونديال قطر 2022.
ونجح منتخب المغرب الأول لكرة القدم في التأهل إلى منافسات دور الـ16 من كأس العالم في صدارة المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، فيما صعدت إسبانيا كثاني المجموعة الخامسة بـ4 نقاط.
وستشهد مباراة المغرب وإسبانيا حضورًا جماهيريًا كبيرًا، لدعم أسود الأطلس، بعد خروج المنتخبات العربية من مرحلة المجموعات، وسط تمنيات بتأهله لربع النهائي، فيما يسعى الماتادور لخطف بطاقة الصعود والمنافسة على اللقب.
وجاء تشكيل منتخب المغرب الأول لكرة القدم في مباراة اليوم، كالتالي؛ ياسين بونو، أشرف حكيمي، نصير مزراوي، نايف أكرد، غانم سايس، سليم أملاح، عز الدين أوناحي، سفيان أمرابط، حكيم زياش، سفيان بوفال ويوسف النصيري.
على الجانب الآخر، جاء تشكيل منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم في مباراته ضد المغرب، كالتالي؛ أوناي سيمون، ألبا، رودري، لابورت، يورينتي، بوسكيتس، جافي، بيدري، أولمو، ماركو أسينسيو وتوريس.