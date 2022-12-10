Icon

تعاون شامل ومواجهة التحديات المشتركة في البيان الختامي للقمة العربية الصينية Icon ولي العهد: العلاقات العربية الصينية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل Icon ولي العهد : المملكة تعتزم تقديم رؤية جديدة لتعزيز تطوير دول الخليج Icon تسجيل 53 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 40 Icon تعاون بين أرامكو وشاندونج الصينية في مشاريع التكرير والبتروكيميائيات Icon ولي العهد والرئيس الصيني في مأدبة عشاء بقصر العوجا Icon “المواطن” توثق لحظة وصول السيامي النيجيري للرياض لإجراء عملية فصل التوأم Icon ولي العهد والرئيس الصيني يعقدان جلسة مباحثات رسمية Icon معهد الخطوط الحديدية يفتح باب التسجيل في برنامج قائد قطار المشاعر المقدسة  Icon مراسم استقبال رسمية للرئيس الصيني في قصر اليمامة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
كأس العالم
في ربع نهائي كأس العالم

تشكيل مباراة المغرب والبرتغال المتوقع

2022-12-10 الساعة 12:10
تشكيل مباراة المغرب والبرتغال المتوقع
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

تترقب الجماهير مباراة المغرب والبرتغال ضمن منافسات كأس العالم 2022، في ظل الصراع القوي بين المنتخبين لخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

مباراة المغرب والبرتغال

ومن المقرر أن تُقام مباراة المغرب والبرتغال على استاد الثمامة، اليوم السبت عند الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي في مونديال قطر 2022.

قد يهمّك أيضاً
Img

مطر يصب صبًّا بين البكيرية والشيحية

Img

ماكرون يعترف: أمن أوروبا يجب أن يشمل ضمانات لروسيا

 

منتخب البرتغال
لاعبو البرتغال – المصدر fifa

وكان منتخب المغرب الأول لكرة القدم قد نجح في التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم بعد تجاوز عقبة إسبانيا بركلات الترجيح، فيما صعدت البرتغال بعد اكتساح سويسرا بنتيجة 6/1.

منتخب المغرب
لاعبو المغرب – المصدر fifa

التشكيل المتوقع

ومن المقرر أن يدفع المديران الفنيان وليد الركراكي وفرناندو سانتوس بالقوة الضاربة منذ البداية، أملًا في التألق وتسجيل هدف مبكر، وتسهيل مهمته في تحقيق الفوز في مباراة المغرب والبرتغال اليوم.

منتخب المغرب
لاعبو المغرب – المصدر @fifaworldcup_ar

ويتوقع أن يبدأ أسود الأطلس مباراة المغرب والبرتغال اليوم، ياسين بونو، أشرف حكيمي، رومان سايس، جواد ياميق، نصير مزراوي، سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي، سليم أملاح، حكيم زياش، يوسف النصيري وسفيان بوفال.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ منتخب البرتغال مباراة اليوم، بالتشكيل التالي؛ ديوجو كوستا، ديوجو دالو، روبين دياش، بيبي، رافائيل جويريرو، ويليام كارفاليو، أوتافيو، برناردو سيلفا، برونو فيرنانديش، جونسالو راموس وجواو فليكس.

منتخب البرتغال - المغرب والبرتغال
لاعبو البرتغال – المصدر @fifaworldcup_ar

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

نيزك يشرح نشأة المحيطات والحياة على الأرض
غرائب

نيزك يشرح نشأة المحيطات والحياة على الأرض

غرائب
بعد 12 عامًا.. سيناريو إهدار ركلة الجزاء...
كأس العالم

بعد 12 عامًا.. سيناريو إهدار ركلة الجزاء...

كأس العالم
هجوم إليكتروني يعطل موقع الجيش السويدي
العالم

هجوم إليكتروني يعطل موقع الجيش السويدي

العالم
المملكة تنشئ أكبر مركز لالتقاط الكربون بالشرق...
السعودية اليوم

المملكة تنشئ أكبر مركز لالتقاط الكربون بالشرق...

السعودية اليوم
النفط يسجل أكبر مكاسب أسبوعية له في...
السوق

النفط يسجل أكبر مكاسب أسبوعية له في...

السوق
مدني الرياض ينتشل جثة طفلة غرقت في...
السعودية اليوم

مدني الرياض ينتشل جثة طفلة غرقت في...

السعودية اليوم
أوقات وأماكن الألعاب النارية في بوليفارد وورلد
حصاد اليوم

أوقات وأماكن الألعاب النارية في بوليفارد وورلد

حصاد اليوم
دير شبيغل: العصر الجليدي بدأ في طرقات...
تقارير

دير شبيغل: العصر الجليدي بدأ في طرقات...

تقارير