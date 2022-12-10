تشكيل مباراة المغرب والبرتغال المتوقع

تترقب الجماهير مباراة المغرب والبرتغال ضمن منافسات كأس العالم 2022، في ظل الصراع القوي بين المنتخبين لخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

مباراة المغرب والبرتغال

ومن المقرر أن تُقام مباراة المغرب والبرتغال على استاد الثمامة، اليوم السبت عند الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي في مونديال قطر 2022.

وكان منتخب المغرب الأول لكرة القدم قد نجح في التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم بعد تجاوز عقبة إسبانيا بركلات الترجيح، فيما صعدت البرتغال بعد اكتساح سويسرا بنتيجة 6/1.

التشكيل المتوقع

ومن المقرر أن يدفع المديران الفنيان وليد الركراكي وفرناندو سانتوس بالقوة الضاربة منذ البداية، أملًا في التألق وتسجيل هدف مبكر، وتسهيل مهمته في تحقيق الفوز في مباراة المغرب والبرتغال اليوم.

ويتوقع أن يبدأ أسود الأطلس مباراة المغرب والبرتغال اليوم، ياسين بونو، أشرف حكيمي، رومان سايس، جواد ياميق، نصير مزراوي، سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي، سليم أملاح، حكيم زياش، يوسف النصيري وسفيان بوفال.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ منتخب البرتغال مباراة اليوم، بالتشكيل التالي؛ ديوجو كوستا، ديوجو دالو، روبين دياش، بيبي، رافائيل جويريرو، ويليام كارفاليو، أوتافيو، برناردو سيلفا، برونو فيرنانديش، جونسالو راموس وجواو فليكس.