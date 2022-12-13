تشكيل مباراة المغرب وفرنسا المتوقع

تنتظر الجماهير مواجهة المغرب وفرنسا في مونديال قطر 2022، وسط منافسة قوية على حصد بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

مباراة المغرب وفرنسا

ومن المقرر أن تُقام مباراة المغرب وفرنسا على استاد البيت، يوم غد الأربعاء عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس العالم 2022.

وكانت المغرب قد صعدت إلى نصف نهائي مونديال 2022 بعد التغلب على البرتغال بهدف دون رد، فيما تأهل منتخب فرنسا الأول لكرة القدم بعد الفوز على إنجلترا بهدفين مقابل هدف.

ويأمل منتخب المغرب الأول لكرة القدم لمواصلة تألقه في النسخة الحالية من المونديال، وتحقيق تأهل تاريخي إلى النهائي، فيما تسعى فرنسا لتحقيق الفوز، أملًا في الفوز بالبطولة للمرة الثانية على التوالي.

التشكيل المتوقع للمباراة

ويدخل المديران الفنيان، وليد الركراكي وديديه ديشامب مباراة المغرب وفرنسا غدًا، بالقوة الضاربة، حيث لا يوجد أي غيابات في صفوفهما للإيقاف، باستثناء نجم أسود الأطلس، وليد شديرة بعد حصوله على بطاقة حمراء ضد البرتغال.

ويتوقع أن يبدأ منتخب المغرب الأول لكرة القدم مباراة الغد بالتشكيل التالي؛ ياسين بونو، أشرف حكيمي، جواد ياميق، رومان سايس، يحيى عطيات الله، عز الدين أوناحي، سفيان أمرابط، سليم أملاح، حكيم زياش، يوسف النصيري وسفيان بوفال.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يكون تشكيل الديوك في مباراة المغرب وفرنسا، كالتالي، هوغو لوريس، جول كوندي، رافائيل فاران، دايوت أوباميكانو، ثيو هيرنانديز، أوريلين تشوميني، أدريان رابيو، عثمان ديمبيلي، أنطوان غريزمان، كيليان مبابي وأوليفييه جيرو.