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في مباراة المركز الثالث بالمونديال

تشكيل مباراة المغرب وكرواتيا

2022-12-17 الساعة 5:40
تشكيل مباراة المغرب وكرواتيا
المواطن - محمد سمعه

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كشف المدربان، المغربي وليد الركراكي والكرواتي زلاتكو داليتش عن تشكيل مباراة المغرب وكرواتيا ضمن لقاء تحديد صاحب الميدالية البرونزية في نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022.

مباراة المغرب وكرواتيا

وتُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ6 من مساء اليوم بتوقيت المملكة على ملعب خليفة الدولي.

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وجاء تشكيل المنتخب المغربي  من: ” ياسين بونو، يحيى عطية الله، جواد ياميق، أشرف داري، أشرف حكيمي، بلال الخنوس، سفيان أمرابط، حكيم زياش، سفيان بوفال، عبدالحميد صابري، يوسف النصيري”.

تشكيل مباراة المغرب وكرواتيا

أما تشكيل منتخب كرواتيا فجاء من: ” ليفاكوفيتش في حراسة المرمى، جوسيب ستانيسيتش، جوسيب سوتالو، جوسكو جفارديول، لوفرو ماجر، ماتيو كوفاسيتش، لوكا مودريتش، إيفان بيرسيتش، ماركو ليفاجا، أندريج كراماريتش، ميسلاف أورسيتش”.

وكان المنتخب المغربي وصل لمباراة تحديد هوية صاحب المركز الثالث، بعد الخسارة من المنتخب الفرنسي في مباراة نصف النهائي بنتيجة 2-0، أما المنتخب الكرواتي فخسر من منتخب الأرجنتين بثلاثية دون رد.

تشكيل مباراة المغرب وكرواتيا

إنجاز ينتظر المغرب

ويملك منتخب المغرب فرصة تاريخية للتتويج بميدالية في بطولة كأس العالم، في حال فاز على كرواتيا اليوم، حيث سيكون أول منتخب عربي وإفريقي ينال ميدالية برونزية في كأس العالم منذ انطلاق البطولة عام 1930 في أوروجواي.

جدير بالذكر أن مباراة المغرب وكرواتيا في دور المجموعات من مونديال قطر، كانت انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث واصل منتخب المغرب نتائجه الإيجابية ليصعد أول مجموعته إلى دور ثمن النهائي، وحل المنتخب الكرواتي في الوصافة.

مباراة المغرب وكرواتيا

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