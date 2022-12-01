تشكيل مباراة المغرب وكندا المتوقع

تترقب الجماهير مباراة المغرب وكندا ضمن منافسات كأس العالم 2022، وسط الصراع القوي لتحقيق الثلاث نقاط.

المغرب وكندا

ومن المقرر أن تُقام مباراة المغرب وكندا على استاد الثمامة، اليوم الخميس عند الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022.

وقبل مباراة اليوم، يحتل منتخب المغرب الأول لكرة القدم المركز الثاني في مجموعته بمونديال قطر 2022 برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع كرواتيا المتصدرة، فيما تتذيل كندا الترتيب بدون رصيد، وودعت البطولة رسميًا.

التشكيل المتوقع

ويتوقع أن يبدأ أسود الأطلس مباراة المغرب وكندا اليوم بالتشكيل التالي؛ ياسين بونو؛ أشرف حكيمي، نايف أكرد، غانم سايس، يحيى عطيات الله، عز الدين أوناهي، سفيان أمرابط ، سليم أملاح؛ حكيم زياش، يوسف النصيري وسفيان بوفال.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ منتخب كندا مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ ميلان بورجان؛ أليستير جونستون، ستيفن فيتوريا، كمال ميلر، ريتشي لاريا، ستيفن أوستاكيو، عطيبا هاتشينسون، ديفيز ألفونسو، تاجون بوكانان؛ كايل لارين وجوناثان ديفيد.