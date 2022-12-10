تشكيل مباراة فرنسا ضد إنجلترا

كشف المدربان الفرنسي ديديه ديشان والإنجليزي جاريث ساوثجيت عن تشكيلة مباراة فرنسا ضد إنجلترا في ربع نهائي كأس العالم 2022.

فرنسا ضد إنجلترا

وجاء تشكيل المنتخب الفرنسي مكونًا من: “هوجو لوريس، ثيو هيرنانديز، فاران، أوباميكانو، كوندي، أدريان رابيو، تشواميني، عثمان ديمبيلي، كيليان مبابي، جريزمان، جيرو”.

أما تشكيل المنتخب الإنجليزي فجاء مكونًا من: “بيكفورد، لوك شو، ستونز، ماجواير، كايل ووكر، هندرسون، ديكلان رايس، بيلينجهام، بوكايو ساكا، هاري كين، فيل فودين.

القنوات الناقلة

وستكون قنوات AL KASS EXTRA 2 HD , BEIN SPORTS HD 1 MAX, BEIN SPORTS HD 3 MAX, ZDF HD , RAI 1, SABC 1، ناقلة لمباراة فرنسا وإنجلترا التي تنطلق في العاشرة من مساء اليوم على ملعب البيت في العاصمة القطرية الدوحة.

وكان منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم قد تأهل إلى ربع نهائي كأس العالم، بعد الفوز على السنغال بثلاثة أهداف دون رد، فيما صعدت فرنسا، عقب الفوز على بولندا بنتيجة 3/1.

جدير بالذكر أن المنتخب الفرنسي سبق له الفوز بلقب كأس العالم مرتين عامي 1998 و 2018، أما منتخب إنجلترا ففاز بلقب كأس العالم مرة واحدة وكان ذلك في عام 1966 على حساب المنتخب الألماني في المباراة النهائية.

وسيواجه الفائز من مباراة فرنسا ضد إنجلترا، المنتخب المغربي في دور نصف النهائي في كاس العالم 2022 بقطر مساء الأربعاء المقبل، حيث تأهل المنتخب المغربي بعد الفوز على المنتخب البرتغالي بهدف دون رد.