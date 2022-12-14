كشف المدربان المغربي وليد الركراكي والفرنسي ديديه ديشان تشكيل مباراة فرنسا ضد المغرب في نصف نهائي كأس العالم 2022.

فرنسا ضد المغرب

وجاء تشكيل المنتخب المغربي مكونًا من: “ياسين بونو، أشرف حكيمي، جواد الياميق، رومان سايس، يحيى عطية الله، سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي، سليم أملاح، حكيم زياش، سفيان بوفال، يوسف النصيري”.

أما تشكيل المنتخب الفرنسي فجاء مكونًا من: “هوجو لوريس، كوندي، فاران، كوناتي، ثيو هيرنانديز، جريزمان، تشواميني، فوفانا، ديمبيلي، جيرو، مبابي”.

وسيواجه الفائز من مباراة فرنسا ضد المغرب، منتخب الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022 بقطر يوم الأحد المقبل.

القنوات الناقلة للمباراة

وستعرض قنوات BEIN SPORTS HD 2 MAX, BEIN SPORTS HD , BEIN SPORTS HD 1 MAX, BEIN SPORTS HD 3 MAX, BEIN SPORTS HD 4 MAX , BEIN SPORTS CONNECT، المباراة.

وتنطلق المباراة مساء اليوم في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “البيت”.

وكان المنتخب المغربي تأهل على حساب منتخب البرتغال بالفوز بهدف دون رد في مباراة ربع النهائي، بينما تأهل منتخب فرنسا بالفوز على المنتخب الإنجليزي بنتيجة هدفين لهدف.

يذكر أن المنتخب الفرنسي كان تأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم متصدرًا مجموعته الرابعة برصيد ست نقاط، كذلك تأهل منتخب المغرب إلى دور الـ16 متصدرًا مجموعته السادسة برصيد سبع نقاط.

ويُعد المنتخب المغربي، الفريق الوحيد الذي لم يتلقَّ أي هزيمة في كأس العالم قطر 2022، بينما خسر المنتخب الفرنسي من نظيره التونسي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بالمونديال.