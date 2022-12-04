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تشكيل مباراة فرنسا وبولندا في ثمن النهائي

2022-12-04 الساعة 5:16
تشكيل مباراة فرنسا وبولندا في ثمن النهائي
المواطن - الرياض

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أعلن المديران الفنيان ديديه ديشامب وتشيسلاف ميشنيفيتش عن التشكيل الرسمي لمواجهة فرنسا وبولندا ضمن منافسات كأس العالم 2022.

مباراة فرنسا وبولندا

وتُقام مباراة فرنسا وبولندا على ملعب الثمامة عند الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية، وذلك في إطار منافسات دور الـ16 من مونديال قطر.

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منتخب فرنسا
لاعبو فرنسا – المصدر @FrenchTeam

وكان منتخب فرنسا الأول لكرة القدم قد تأهل إلى منافسات الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2022 بعد تصدر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، فيما احتلت بولندا المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط.

ويدخل لاعبو فرنسا مباراة اليوم بهدف تحقيق الفوز، ومواصلة المشوار بحثًا عن التتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي، فيما يطمح منتخب بولندا الأول لكرة القدم في تحقيق مفاجأة والإطاحة بالديوك.

بولندا ضد الأرجنتين - فويتشيك تشيزني

تشكيل مباراة اليوم

وجاء تشكيل الديوك في مباراة فرنسا وبولندا، كالتالي؛ هوجو لوريس، جوليس كوندي، رافائيل فاران، دايوت أوباميكانو، ثيو هيرنانديزـ أدريان رابيو، أوريلين تشواميني، عثمان ديمبلي، أنطوان جريزمان، كيليان مبابي وأوليفيه جيرو.

تشكيل فرنسا وبولندا
تشكيل فرنسا

على الجانب الآخر، جاء تشكيل منتخب بولندا الأول لكرة القدم، كالتالي؛ فويتشيك تشيزني، جيليك، كاش، بيريزينسكي، كيويورـ كريتشوفياك، زيلينسكي، فرانكوفيسكي، سزيمانسكي، كامينسكي وروبرت ليفاندوفسكي.

تشكيل بولندا
تشكيل بولندا

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