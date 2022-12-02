تشكيل منتخبي البرتغال وكوريا الجنوبية بالمونديال

أعلن فرناندو سانتوس، وباولو بينتو، مدربا منتخبي البرتغال وكوريا الجنوبية، تشكيل فريقيهما الرسمي للمباراة التي ستقام مساء اليوم الجمعة على استاد “المدينة التعليمية” ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة في بطولة كأس العالم 2022.

دور الـ16

وضمن منتخب البرتغال تأهله إلى الدور ثمن النهائي، بعد فوزه في مباراتيه ضد غانا وأوروجواي على الترتيب، ويسعى لحسم صدارة المجموعة.

أما منتخب كوريا الجنوبية فيأمل في تحقيق الفوز من أجل مرافقة البرتغال، إذ تعادل مع أوروجواي، وخسر من غانا.

رونالدو أساسيًا

ويلعب كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، ضمن التشكيل الأساسي، بينما يجلس برونو فيرنانديز على مقاعد البدلاء.ويدفع سانتوس بعدد من اللاعبين البدلاء، بعد ضمان التأهل.على الجانب الآخر، يلعب هيونج مين سون في التشكيل الأساسي لمنتخب كوريا الجنوبية.

تشكيل البرتغال

حراسة المرمى: ديوجو كوستا

الدفاع: ديوجو دالوت، بيبي، جواو كانسيلو، أنطونيو سيلفا

الوسط: فيتينيا، روبن نيفيز، ماتيوس نونيز، جواو ماريو

الهجوم: كريستيانو رونالدو، ريكاردو هورتا

كوريا الجنوبية

حراسة المرمى: سيونج كيم

خط الدفاع: مون هوان كيم، يونج جوان كيم، جين سو كيم، كيونج وون كوان

الوسط: وو يونج، إن بويم هوانج، كانج إن لي، جي سونج لي، هيونج مين سون

الهجوم: جيو سونج تشو.