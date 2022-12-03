تشكيل مواجهة الأرجنتين وأستراليا المتوقع بالمونديال

يلتقي المنتخب الأرجنتيني نظيره الأسترالي، مساء اليوم السبت، على استاد أحمد بن علي، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022، التي تستضيفها قطر حتى الـ18 من ديسمبر الجاري.

ظهور ميسي

ومن المتوقع أن تشهد مباراة الأرجنتين وأستراليا ظهور الأسطورة ليونيل ميسي، قائد هجوم التانجو، في التشكيل الأساسي لهذه المواجهة المرتقبة مساء اليوم.

تشكيل التانجو المتوقع

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز

خط الدفاع: مولينا، روميرو، أوتاميندي، أكونا

خط الوسط: إنزو فيرنانديز، ماك أليستر، رودريجو دي باول

خط الهجوم: ليونيل ميسي، لاوتارو مارتينيز، جوليان ألفاريز.

تشكيلة أستراليا المتوقعة

حراسة المرمى: رايان

خط الدفاع: ديجينك، سوتار، روفليس، بيهيتش

خط الوسط: ليكي، إيرفين، موي، جودوين

خط الهجوم: ديوك، ماكجري.