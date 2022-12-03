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ميسي يقود هجوم التانجو

تشكيل مواجهة الأرجنتين وأستراليا المتوقع بالمونديال

2022-12-03 الساعة 3:29
تشكيل مواجهة الأرجنتين وأستراليا المتوقع بالمونديال
المواطن - متابعة

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يلتقي المنتخب الأرجنتيني نظيره الأسترالي، مساء اليوم السبت، على استاد أحمد بن علي، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022، التي تستضيفها قطر حتى الـ18 من ديسمبر الجاري.

ميسي
ميسي – المصدر @fifaworldcup_ar

ظهور ميسي

ومن المتوقع أن تشهد مباراة الأرجنتين وأستراليا ظهور الأسطورة ليونيل ميسي، قائد هجوم التانجو، في التشكيل الأساسي لهذه المواجهة المرتقبة مساء اليوم.

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ليونيل ميسي

تشكيل التانجو المتوقع

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز

خط الدفاع: مولينا، روميرو، أوتاميندي، أكونا

خط الوسط: إنزو فيرنانديز، ماك أليستر، رودريجو دي باول

خط الهجوم: ليونيل ميسي، لاوتارو مارتينيز، جوليان ألفاريز.

منتخب أستراليا
لاعبو أستراليا – المصدر @Socceroos

تشكيلة أستراليا المتوقعة

حراسة المرمى: رايان

خط الدفاع: ديجينك، سوتار، روفليس، بيهيتش

خط الوسط: ليكي، إيرفين، موي، جودوين

خط الهجوم: ديوك، ماكجري.

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