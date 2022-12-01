تشكيل مواجهة المغرب وكندا الحاسمة

أعلن المديران الفنيان وليد الركراكي وجون هيردمان عن التشكيل الرسمي لمواجهة المغرب وكندا ضمن منافسات كأس العالم 2022.

مباراة المغرب وكندا

وتُقام مباراة المغرب وكندا على استاد الثمامة، اليوم الخميس عند الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022.

ويحتل منتخب المغرب الأول لكرة القدم المركز الثاني في مجموعته بمونديال قطر 2022 برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع كرواتيا المتصدرة، فيما تتذيل كندا الترتيب بدون رصيد، وودعت البطولة رسميًا.

وتُعد مباراة المغرب وكندا حاسمة لأسود الأطلس، حيث تطمح كتيبة وليد الركراكي لخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16، ويحتاج للفوز لضمان الصعود مباشرة، ويمكن الاطلاع على فرصه عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

تشكيل مباراة اليوم

وجاء تشكيل أسود الأطلس في مباراة المغرب وكندا اليوم، كالتالي؛ ياسين بونو، أشرف حكيمي، نوصير مزراوي، نايف أكرد، رومان سايس، سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي، عبد الحميد الصابيري، حكيم زياش، سفيان بوفال ويوسف النصيري.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل منتخب كندا الأول لكرة القدم في مباراة اليوم، كالتالي؛ ميلان بورجان؛ أليستير جونستون، ستيفن فيتوريا، كمال ميلر، أديكوجبي، أوسوريو، مارك أنتومي كاي، ديفيز ألفونسو، كايل لارين، تاجون بوكانان وجونيور هويليت.