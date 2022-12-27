تشيلسي يستفيق بثنائية في بورنموث

حقق الفريق الكروي الأول بنادي تشيلسي فوزًا مهمًّا على ضيفه بورنموث بثنائية دون رد في الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي مساء اليوم الثلاثاء.

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من البلوز أسفر عن الهدف الأول للاعب الألماني كاي هافرتيز في الدقيقة الـ17.

تشيلسي يعود

واستمر ضغط الفريق اللندني ليُضيف الهدف الثاني عبر اللاعب الإنجليزي ماسون ماونت بالدقيقة الـ24.

وانتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم البلوز بثنائية دون رد.

وفي الشوط الثاني، لم تتغير النتيجة ليحقق تشيلسي النقاط الـ3 ويصل رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي وقت سابق، قال الإنجليزي جراهام بوتر مدرب البلوز متحدثًا عن حالة الظهير الأيمن ريس جيمس: “الأمر كان صعبًا بالنسبة له بسبب الغياب عن كأس العالم، لكنه تخطى الأمر، وهو يسعى دائمًا إلى أن يكون في أفضل حال”.

وأضاف مدرب البلوز: “على ريس جيمس نسيان عدم مشاركته في مونديال قطر، مع المنتخب الإنجليزي والتفكير فيما هو قادم مع البلوز”.

ورغم سوء نتائج تشيلسي، لكن ووفقًا للتقارير فإن إدارة النادي اللندني ترغب في الاحتفاظ ببوتر صاحب الـ47 عامًا لتدريب الفريق وحرصًا على الاستقرار، وتحسين الأوضاع للموسم المقبل.

وكان بوتر تولى مهمة تدريب البلوز في النصف الأول من الموسم الحالي، بعد إقالة الألماني توماس توخيل.