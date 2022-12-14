تصرف إنساني من مبابي تجاه مشجع فرنسي تعرض لوعكة صحية

قدم النجم الفرنسي كيليان مبابي لفتة طيبة تجاه أحد مشجعي منتخب فرنسا، بعد أن تعرض لوعكة صحية، قبل انطلاق مباراة المغرب في نصف نهائي كأس العالم 2022.

وشهدت عمليات الإحماء، تحرك سريع من نجم المنتخب الفرنسي تجاه أحد مدرجات جماهير الديوك بعد تعرض مشجع لأزمة صحية حيث تم إسعافه على الفور في ملعب “البيت”.

مبابي يتابع حالة المشجع

وحرص مبابي نجم المنتخب الفرنسي على الاطمئنان على المشجع، قبل أن يعود ويُكمل عمليات الإحماء.

وأنهى منتخب فرنسا، الشوط الأول متفوقًا على منتخب المغرب بهدف دون رد ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022.

وتقدم المدافع ثيو هيرنانديز بالهدف الأول للمنتخب الفرنسي مستغلًّا خطأ من الحارس ياسين بونو ودفاع المنتخب المغربي بالدقيقة الخامسة.

وكشر المنتخب المغربي عن أنيابه الهجومية حيث أهدر عدة فرص عبر حكيم زياش ويوسف النصيري، كما أهدر منتخب المغرب فرصة تسجيل هدف عالمي في الشباك الفرنسية، بعدما أهدر اللاعب جواد ياميق فرصة إحراز هدف من ركلة خلفية مزدوجة بعد ارتطامها بعارضة حارس منتخب فرنسا، هوجو لوريس.

جدير بالذكر أن الشوط الأول، كان شهد إصابة اللاعب رومان سايس قائد المنتخب المغربي حيث غادر بالدقيقة العشرين، ودخل بدلًا منه اللاعب سليم أملاح.

وجاء تشكيل المنتخب المغربي قبل المباراة مكونًا من: “ياسين بونو، أشرف حكيمي، جواد الياميق، رومان سايس، يحيى عطية الله، سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي، سليم أملاح، حكيم زياش، سفيان بوفال، يوسف النصيري”.