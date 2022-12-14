Icon

صندوق الاستثمارات يوفر وظائف في عدة تخصصات Icon أسعار النفط تصل لـ100 دولار في 2023 Icon فيست بالرياض ينطلق بأشهر الأطباق السعودية Icon مقطع مؤثر لمسن سكن الصحراء حزنًا على عقوق أبنائه Icon مباحثات بين خالد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني تُتوج بخطة التعاون الدفاعي Icon حي الخير أكثر الأحياء تداولًا في الصفقات العقارية بالرياض خلال أسبوع Icon التدريب التقني والمهني يوفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل للخريجين Icon طرق الرياض أزمة حقيقية وتأخر بالساعات والثقافة المرورية ضرورة Icon الخارجية البريطانية: رؤية 2030 قادرة على تغيير خريطة القوى Icon رئيس حقوق الإنسان لـ”المواطن”: تمكين المرأة لا يضغط على مشاركة الشباب في سوق العمل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

كأس العالم
الرياضة
حصاد اليوم
خلال مباراة المغرب في نصف نهائي كأس العالم

تصرف إنساني من مبابي تجاه مشجع فرنسي تعرض لوعكة صحية

2022-12-14 الساعة 11:23
تصرف إنساني من مبابي تجاه مشجع فرنسي تعرض لوعكة صحية
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

قدم النجم الفرنسي كيليان مبابي لفتة طيبة تجاه أحد مشجعي منتخب فرنسا، بعد أن تعرض لوعكة صحية، قبل انطلاق مباراة المغرب في نصف نهائي كأس العالم 2022.

وشهدت عمليات الإحماء، تحرك سريع من نجم المنتخب الفرنسي تجاه أحد مدرجات جماهير الديوك بعد تعرض مشجع لأزمة صحية حيث تم إسعافه على الفور في ملعب “البيت”.

مبابي يتابع حالة المشجع

وحرص مبابي نجم المنتخب الفرنسي على الاطمئنان على المشجع، قبل أن يعود ويُكمل عمليات الإحماء.

مبابي ومشجع فرنسا
مبابي ومشجع فرنسا

وأنهى منتخب فرنسا، الشوط الأول متفوقًا على منتخب المغرب بهدف دون رد ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022.

وتقدم المدافع ثيو هيرنانديز بالهدف الأول للمنتخب الفرنسي مستغلًّا خطأ من الحارس ياسين بونو ودفاع المنتخب المغربي بالدقيقة الخامسة.

وكشر المنتخب المغربي عن أنيابه الهجومية حيث أهدر عدة فرص عبر حكيم زياش ويوسف النصيري، كما أهدر منتخب المغرب فرصة تسجيل هدف عالمي في الشباك الفرنسية، بعدما أهدر اللاعب جواد ياميق فرصة إحراز هدف من ركلة خلفية مزدوجة بعد ارتطامها بعارضة حارس منتخب فرنسا، هوجو لوريس.

جدير بالذكر أن الشوط الأول، كان شهد إصابة اللاعب رومان سايس قائد المنتخب المغربي حيث غادر بالدقيقة العشرين، ودخل بدلًا منه اللاعب سليم أملاح.

وجاء تشكيل المنتخب المغربي قبل المباراة مكونًا من: “ياسين بونو، أشرف حكيمي، جواد الياميق، رومان سايس، يحيى عطية الله، سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي، سليم أملاح، حكيم زياش، سفيان بوفال، يوسف النصيري”.

أما تشكيل المنتخب الفرنسي فجاء مكونًا من: “هوجو لوريس، كوندي، فاران، كوناتي، ثيو هيرنانديز، جريزمان، تشواميني، فوفانا، ديمبيلي، جيرو، مبابي”.

وسيواجه الفائز من مباراة فرنسا ضد المغرب، منتخب الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022 بقطر يوم الأحد المقبل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مهرجان الإبل يعلن فترة استئناف الحالات ومنها...
السعودية اليوم

مهرجان الإبل يعلن فترة استئناف الحالات ومنها...

السعودية اليوم
صالح الشهري ثالث أكبر لاعب يسجل للأخضر...
كأس العالم

صالح الشهري ثالث أكبر لاعب يسجل للأخضر...

كأس العالم
محام يوضح المدة بين إيقاف الخدمات والقبض...
السعودية اليوم

محام يوضح المدة بين إيقاف الخدمات والقبض...

السعودية اليوم
آلية تقديم طلب الزيارة الشخصية على منصة...
السعودية اليوم

آلية تقديم طلب الزيارة الشخصية على منصة...

السعودية اليوم
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2.214 حقيبة...
السعودية اليوم

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2.214 حقيبة...

السعودية اليوم
صحة الرياض: تدريب 1200 موجه صحي مدرسي
السعودية اليوم

صحة الرياض: تدريب 1200 موجه صحي مدرسي

السعودية اليوم
مواطنون ومقيمون في قبضة الأمن بسبب جرائم...
حصاد اليوم

مواطنون ومقيمون في قبضة الأمن بسبب جرائم...

حصاد اليوم
تحذير: عواصف رعدية وأمطار غزيرة بمكة المكرمة
السعودية اليوم

تحذير: عواصف رعدية وأمطار غزيرة بمكة المكرمة

السعودية اليوم