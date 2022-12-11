تصرف صادم من تياجو سيلفا بعد إقصاء البرازيل

أجواء شتوية متوقعة في المأكل والمشرب والملبس طوال 90 يومًا تعليق الدراسة غداً في مكة وبحرة والجموم والكامل السجن 20 عاماً و500 ألف ريال غرامات لــ 5 متهمين بغسل أموال الحصيني يتوقع استمرار الحالة الممطرة السابعة حتى صباح الغد: البسوا ولبّسوا عيالكم تكليف عبداللطيف بن محمد العبداللطيف رئيساً لـ المرئي والمسموع وزير الطاقة: المجهود الجماعي لأوبك+ هو المحقق لما نسميه معجزة في 2020 الأمر بالمعروف تشارك بدورياتها الميدانية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الصلاة على الشيخ أحمد الحواشي عصر اليوم بالمسجد الحرام حساب المواطن: 6 خطوات للإفصاح عن عوائد العقارات المؤجرة 3 لاعبين عرب يعادلون رقم سامي الجابر بالمونديال
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب البرازيلي تياجو سيلفا في أول ظهور له، بعد إقصاء منتخب بلاده من ربع نهائي كأس العالم 2022 على يد المنتخب الكرواتي.
وقالت زوجة نجم تشيلسي الإنجليزي وقائد منتخب السيليساو معلقة على مقطع الفيديو: “أصبح وحيدًا وصامتًا، لا يتكلم مع أحد، الإقصاء صعب بالنسبة له”.
وكان المنتخب الكرواتي هزم المنتخب البرازيلي بركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل في الشوطين الإضافيين بهدف لكل منتخب.
وعلق كاكا نجم الكرة البرازيلية السابق على خروج منتخب بلاده من المونديال قائلًا: “خروج مخيب من الصعب وصف شعوري، ولكن المنتخب الكرواتي كان رائعًا واستحق الفوز والتأهل”.
وأعلن المدرب البرازيلي تيتي رحيله عن تدريب منتخب السامبا، بعد توديع بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 من دور الثمانية أمام المنتخب الكرواتي.
وتحدث تيتي صاحب الـ61 عامًا بعد توديع مونديال قطر قائلًا: “أنا راض عن أدائي في هذه البطولة، أنا لست بوجهين أنا بوجه واحد، سأغادر المنتخب وأنا راض على ما قدمته”.