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على يد المنتخب الكرواتي في ربع نهائي المونديال

تصرف صادم من تياجو سيلفا بعد إقصاء البرازيل

2022-12-11 الساعة 10:23
تصرف صادم من تياجو سيلفا بعد إقصاء البرازيل
المواطن - محمد سمعه

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب البرازيلي تياجو سيلفا في أول ظهور له، بعد إقصاء منتخب بلاده من ربع نهائي كأس العالم 2022 على يد المنتخب الكرواتي.

تصرف تياجو سيلفا

وقالت زوجة نجم تشيلسي الإنجليزي وقائد منتخب السيليساو معلقة على مقطع الفيديو: “أصبح وحيدًا وصامتًا، لا يتكلم مع أحد، الإقصاء صعب بالنسبة له”.

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وكان المنتخب الكرواتي هزم المنتخب البرازيلي بركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل في الشوطين الإضافيين بهدف لكل منتخب.

كاكا مصدوم

وعلق كاكا نجم الكرة البرازيلية السابق على خروج منتخب بلاده من المونديال قائلًا: “خروج مخيب من الصعب وصف شعوري، ولكن المنتخب الكرواتي كان رائعًا واستحق الفوز والتأهل”.

وأعلن المدرب البرازيلي تيتي رحيله عن تدريب منتخب السامبا، بعد توديع بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 من دور الثمانية أمام المنتخب الكرواتي.

وتحدث تيتي صاحب الـ61 عامًا بعد توديع مونديال قطر قائلًا: “أنا راض عن أدائي في هذه البطولة، أنا لست بوجهين أنا بوجه واحد، سأغادر المنتخب وأنا راض على ما قدمته”.

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