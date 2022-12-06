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بعد اعتدائه على يوتيوبر جزائري

تصرف صامويل إيتو يُغضب الجماهير

2022-12-06 الساعة 5:39
تصرف صامويل إيتو يُغضب الجماهير
المواطن - الرياض

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أثار رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو غضب الجماهير، بعد اعتدائه على اليوتيوبر الجزائري سعيد ماموني.

اعتداء صامويل إيتو

ودخل صامويل إيتو في شجار مع اليوتيوبر، الأمر الذي أدى إلى تحطيم الكاميرا الخاصة به، وذلك بعد مباراة البرازيل ضد كوريا الجنوبية بالأمس، في الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2022.

وكشف ماموني في مقطع فيديو عبر حساباته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل الواقعة، حيث أكد تقديم بلاغ ضد صامويل إيتو في أحد مراكز الشرطة، كما استعرض الإصابات التي تعرض لها.

وتابع: “سألته عن الحكم بكاري جاساما، وإذا أعطاه رشوة، قام بضربي ودمر الكاميرا والميكروفون الخاصين بي، أعلم أنني سآخذ حقوقي هنا في قطر، لأنها دولة قانون، لقد ضربني على صدري ووجهي ومرفقي”.

ويُشير تصريح مامون إلى الحكم جاساما الذي أدار مباراة الجزائر ضد الكاميرون في الجولة الفاصلة ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، والتي انتهت بهزيمة محاربي الصحراء، الأمر الذي أثار غضب صامويل إيتو.

صامويل إيتو - فينسينت أبو بكر لاعب النصر
إيتو

غضب الجماهير

وتفاعلت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” مع هذه الواقعة، حيث تداولت مقاطع الفيديو الذي تُظهر اعتداء إيتو، وأبدوا استياءهم من تصرفه، خاصة أنه في منصب المسؤول الآن، وطالبوا بمعاقبته.

صامويل إيتو
إيتو – المصدر @SamuelEtoo

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