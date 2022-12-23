Icon

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات Icon تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 Icon 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني Icon زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني Icon إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان Icon لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء Icon الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة Icon المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن Icon السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد إهدار لاعب الشباب ركلة ترجيحية

تصرف غريب من غروهي تجاه بانيجا

2022-12-23 الساعة 1:03
تصرف غريب من غروهي تجاه بانيجا
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

أظهر الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي، حارس مرمى نادي الاتحاد، رد فعل غريب، أمام الأرجنتيني إيفر بانيجا لاعب الشباب، وذلك بعد تأهل العميد إلى ربع نهائي كأس الملك.

غروهي وبانيجا

ونشر الحساب الرسمي لـ قناة SSC مقطع فيديو لـ حارس الاتحاد وهو يحتفل بطريقة وُصفت بـ “الاستفزازية” أمام بانيجا بعد إهدار الأخير ركلة جزاء ترجيحية في المباراة، حيث احتفل حارس الاتحاد بشكل هيستيري أمام بانيجا ثم انصرف ليحتفل مع زملائه لاعبي الاتحاد.

وتأهل فريق الاتحاد إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على فريق الشباب بركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

ملخص مباراة الاتحاد والشباب

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من قبل الليث حيث أهدر فهد المولد فرصة إحراز الهدف الأول في شباك نادي الاتحاد بالدقيقة الثامنة.

ثم أهدر الأرجنتيني بانيجا لاعب الليث فرصة إحراز الهدف الأول في شباك مارسيلو غروهي حارس مرمى الاتحاد بعد أن نفذ ركلة ركنية بطريقة خادعة.

وألغى حكم المباراة هدفًا سجله لاعب العميد، مهند الشنقيطي بداعي التسلل في الدقيقة الـ18.

ثم نجح الليوث في إحراز الهدف الأول بعد جملة فنية متقنة عبر ظهيره الأيسر متعب الحربي في الدقيقة الـ40.

وأهدر بعدها بانيجا فرصة إحراز الهدف الثاني لليث بإهداره ركلة جزاء تصدى لها مارسيلو غروهي، ثم أهدر العميد فرصة إحراز هدف التعادل بعد إهدار البرازيلي رومارينيو ركلة جزاء تصدى لها كيم حارس مرمى نادي الشباب.

ونجح المغربي عبدالرزاق حمدالله في إحراز الهدف الأول لنمور جدة في شباك الشباب مع بداية الشوط الثاني من مباراة الفريقين في كأس الملك.

وتلقى اللاعب المغربي كرة رأسية من زميله أحمد شراحيلي ليسجلها هدفًا في شباك الشباب بالدقيقة الـ48 مع بداية الشوط الثاني.

وانتهى الشوط الثاني من الوقت الأصلي بالتعادل ليلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين.

ولم يحدث أي جديد في الشوطين الإضافيين، ليذهب الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق الاتحاد ليتأهل إلى ربع نهائي البطولة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...
السعودية اليوم

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...

السعودية اليوم
الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...
السعودية اليوم

الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...

السعودية اليوم
الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...
السعودية اليوم

الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...

السعودية اليوم
ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا
العالم

ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا

العالم
ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان
حصاد اليوم

ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان

حصاد اليوم
البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...
الرياضة

البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...

الرياضة
طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...
السعودية اليوم

طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...

السعودية اليوم
ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...
أخبار أمنية

ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...

أخبار أمنية