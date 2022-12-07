تصريحات الهولندي فان دايك بشأن مواجهة ميسي بمباراة الأرجنتين

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قال المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، في تصريحات نشرتها صحيفة “ذا أتلتيك” البريطانية، إنه لن يواجه ليونيل ميسي فقط في مباراة منتخب هولندا والأرجنتين في دور الثمانية من مونديال كأس العالم قطر 2022.
وأضاف المدافع الهولندي فان دايك: “أود أن أؤكد أن ميسي وكريستيانو رونالدو كلاهما أبرز لاعبين في العقدين الماضيين، لذا أكن لهما كل الاحترام لما تحقق في مسيرتهما”.
وتابع فان دايك: “الأمر لا يتعلق بي أو بهولندا ضد ميسي.. إنه يتعلق بمواجهة هولندا ضد الأرجنتين”.
واستكمل فان دايك الحديث بشأن مواجهة الأرجنتين: “لست قلقًا.. أنا حذر فقط من طريقة لعب الأرجنتين لأنه منتخب رائع مع لاعبين رائعين.. لذا علينا الاستعداد جيدًا”.
وأردف المدافع الهولندي: “نحن جوعى.. لدينا شعور بأننا نريد حقًا الحصول على لقب كأس العالم”.
وأتم بشأن إمكانية الوصول إلى ركلات الترجيح: “نتدرب بالفعل منذ فترة على ركلات الترجيح.. لكن هذا (التدريب) لا يضمن لنا شيئًا في مباراة قد يحصل فيها كل شيء”.