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محذرًا من قوة نجوم التانجو

تصريحات الهولندي فان دايك بشأن مواجهة ميسي بمباراة الأرجنتين

2022-12-07 الساعة 10:57
تصريحات الهولندي فان دايك بشأن مواجهة ميسي بمباراة الأرجنتين
المواطن - فريق التحرير

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قال المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، في تصريحات نشرتها صحيفة “ذا أتلتيك” البريطانية، إنه لن يواجه ليونيل ميسي فقط في مباراة منتخب هولندا والأرجنتين في دور الثمانية من مونديال كأس العالم قطر 2022.

دومفريس لاعب هولندا
احتفال دومفريس – المصدر @fifaworldcup_ar

مبسي ورونالدو

وأضاف المدافع الهولندي فان دايك: “أود أن أؤكد أن ميسي وكريستيانو رونالدو كلاهما أبرز لاعبين في العقدين الماضيين، لذا أكن لهما كل الاحترام لما تحقق في مسيرتهما”.

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وتابع فان دايك: “الأمر لا يتعلق بي أو بهولندا ضد ميسي.. إنه يتعلق بمواجهة هولندا ضد الأرجنتين”.

منتخب هولندا

حذر واستعدادات

واستكمل فان دايك الحديث بشأن مواجهة الأرجنتين: “لست قلقًا.. أنا حذر فقط من طريقة لعب الأرجنتين لأنه منتخب رائع مع لاعبين رائعين.. لذا علينا الاستعداد جيدًا”.

وأردف المدافع الهولندي: “نحن جوعى.. لدينا شعور بأننا نريد حقًا الحصول على لقب كأس العالم”.

ركلات الترجيح

وأتم بشأن إمكانية الوصول إلى ركلات الترجيح: “نتدرب بالفعل منذ فترة على ركلات الترجيح.. لكن هذا (التدريب) لا يضمن لنا شيئًا في مباراة قد يحصل فيها كل شيء”.

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