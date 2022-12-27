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استجابة لتغيرات الحموضة داخل الخلية

تصميم آلة نانوية مستوحاة من الأخطبوط يمكنها تغيير ألوانها

2022-12-27 الساعة 1:28
تصميم آلة نانوية مستوحاة من الأخطبوط يمكنها تغيير ألوانها
المواطن - فريق التحرير

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طور علماء روبوتات صينيون آلة صغيرة يمكنها محاكاة الأخطبوطات التي يتغير لون أصباغ خلاياها تحت الضغط الكيميائي.

تغير ألوانها

وبحسب إذاعة الصين الدولية، يحدث التألق الفلوري استجابة للإشارات الكيميائية في شتى أرجاء الطبيعة، كما هو الحال في رأسيات الأرجل التي تُغير لونها للهروب من الحيوانات المفترسة.

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ووفقًا لدراسة نشرت في مجلة روبوتات العلوم مؤخرًا، عمل علماء من جامعة شانغهاي جياو تونغ على دمج هذا النوع من التألق الفلوري ذي الاستجابة الكيميائية في آلة نانوية للحمض النووي.

وتقوم آلة الحمض النووي النانوية، التي صممها العلماء الصينيون، بالتألق الفلوري استجابة لتغيرات الحموضة داخل الخلية.

وفي الاختبار داخل المختبر، حدد الجهاز النانوي وقدر امتصاص وانبعاث المواد، على التوالي، من خلال غشاء الخلية.

ويمكن للجهاز حينئذ تغيير الشكل بشكل مستقل استجابة لتغيرات الأس الهيدروجيني، والتي بدورها تعرض ألوان الفلورسنت التكيفية، وفقًا للدراسة.

ويقدم التصميم الجديد رؤى حول كيفية استخدام الروبوتات لدراسة الأنظمة الحيّة وتفاعلاتها، وفقًا للدراسة.

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