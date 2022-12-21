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بهدف تعزيز السلامة المرورية

تطبيق الرصد الآلي على حافلات النقل المتخصص والتعليمي أول فبراير

2022-12-21 الساعة 6:38
تطبيق الرصد الآلي على حافلات النقل المتخصص والتعليمي أول فبراير
المواطن - واس

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أعلنت الهيئة العامة للنقل، موعد تطبيق الرصد الآلي على مخالفات الحافلات في نشاطي النقل المتخصص والنقل التعليمي، وذلك ابتداءً من تاريخ 10 / 07 / 1444هـ الموافق 1 / 2 / 2023م، بهدف تعزيز السلامة المرورية ورفع نسبة امتثال الحافلات للأنظمة والاشتراطات الفنية التي حددتها الهيئة، وبما يسهم في رفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة والتأكد من نظامية وجودة الخدمات المقدمة في أنشطة النقل.

المخالفات المشمولة

وحددت الهيئة 3 مخالفات سيتم رصدها آليًا في هذه المرحلة، ستشمل” تشغيل الحافلات أو المركبات دون الحصول على بطاقة تشغيل أو ببطاقة منتهية، أو استخدام الحافلات والمركبات في النشاط لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد”، مؤكدةً أنها ستعلن لاحقًا عند إضافة أي أنشطة أو مخالفات سيتم رصدها آليًا.

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تنظيم أنشطة النقل

وأكدت أن مشروع منظومة الرصد الآلي لمخالفات النقل العام الذي يأتي بالتعاون مع مشروع السلامة المرورية المتطور، يتماشى مع توجه الهيئة العامة للنقل في تنظيم وتهيئة أنشطة النقل، والانتقال إلى مشروع التحول الرقمي، أحد الأهداف الإستراتيجية للهيئة. ويعد الرصد الآلي من أهم المشاريع في الجانب الرقابي المبنية على أحدث التقنيات لتطوير منظومة النقل العام، وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 وتحسين جودة الحياة ورفع مستوى السلامة للمستفيدين من خدمات النقل العام في جميع المدن والمناطق.

الرصد الآلي

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