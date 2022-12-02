سعود بن سلمان ينعى مفرج بن فيصل أبوثنين تطبيق توكلنا يتيح تحديث البيانات الوظيفية للقطاع العام أو الخاص خطيب المسجد النبوي: التزموا سلوك منهج الحق لحماية المجتمع تقويم التعليم توضح آلية إعلان مواعيد نتائج الاختبارات الرقمية والورقية الحج والعمرة: 4 مسارات رئيسة للتطوع في خدمة ضيوف الرحمن مشاهد خلابة لتدفق سيل وادي سمعة شمال قلوة مكافحة المخدرات تعلن فتح التسجيل للوظائف العسكرية على رتبة جندي المملكة تحتاج إلى إنشاء كيان مستقل يخدم صناعة قوتها الناعمة بدء إيداع الضمان الاجتماعي شاملًا دعم الحقيبة المدرسية العيون تتجه إلى مباراة السعودية المصيرية أمام المكسيك
أكد المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ماجد الشهري، أن مستخدمي تطبيق “توكلنا” يمكنهم تحديث بياناتهم الوظيفية سواء كانت بالقطاع العام أو الخاص.
فيديو | متحدث الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ماجد الشهري: يمكن لمستخدمي تطبيق توكلنا تحديث بياناتهم الوظيفية سواء كانت بالقطاع العام أو الخاص #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/2T7hE38uu1قد يهمّك أيضاً
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) December 2, 2022
وقال الشهري خلال برنامج “120” المذاع على قناة “الإخبارية”، إن هناك الكثير من البيانات الحكومية الموجودة لدى الهيئة بحاجة للتصحيح والتحديث الآن، موضحًا أنه باستطاعة المستخدم تحديث بياناته الوظيفية سواء كانت بالقطاع العام أو الخاص.
وأضاف: “وصلنا حتى الآن أكثر من 10 آلاف طلب لتزويد البيانات والتي ساهمت في 5 ملايين عملية لاستعراضها”.
وأكد أنه من المهم دائمًا حين تقديم الخدمات أن يكون لها قبول من المستخدمين، وهذا ما أظهره تقديم 5 ملايين عملية.
وكان تطبيق توكلنا حدد في وقت سابق، خطوات التسجيل في “توكلنا خدمات”، مؤكدًا أهمية تحديث التطبيق للاستفادة من الخدمات على الوجه الأمثل.
وتشمل خطوات التسجيل في توكلنا خدمات ما يلي:
– تسجيل الدخول في توكلنا والتأكد من تحميل تطبيق توكلنا خدمات والضغط على خيار الانتقال.
– الموافقة على الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية.
– تم تسجيل الدخول في توكلنا خدمات.