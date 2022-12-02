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تطبيق توكلنا يتيح تحديث البيانات الوظيفية للقطاع العام أو الخاص

2022-12-02 الساعة 3:27
تطبيق توكلنا يتيح تحديث البيانات الوظيفية للقطاع العام أو الخاص
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المواطن - الرياض

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أكد المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ماجد الشهري، أن مستخدمي تطبيق “توكلنا” يمكنهم تحديث بياناتهم الوظيفية سواء كانت بالقطاع العام أو الخاص.

وقال الشهري خلال برنامج “120” المذاع على قناة “الإخبارية”، إن هناك الكثير من البيانات الحكومية الموجودة لدى الهيئة بحاجة للتصحيح والتحديث الآن، موضحًا أنه باستطاعة المستخدم تحديث بياناته الوظيفية سواء كانت بالقطاع العام أو الخاص.

وأضاف: “وصلنا حتى الآن أكثر من 10 آلاف طلب لتزويد البيانات والتي ساهمت في 5 ملايين عملية لاستعراضها”.

وأكد أنه من المهم دائمًا حين تقديم الخدمات أن يكون لها قبول من المستخدمين، وهذا ما أظهره تقديم 5 ملايين عملية.

خطوات التسجيل

وكان تطبيق توكلنا حدد في وقت سابق، خطوات التسجيل في “توكلنا خدمات”، مؤكدًا أهمية تحديث التطبيق للاستفادة من الخدمات على الوجه الأمثل.

وتشمل خطوات التسجيل في توكلنا خدمات ما يلي:

– تسجيل الدخول في توكلنا والتأكد من تحميل تطبيق توكلنا خدمات والضغط على خيار الانتقال.

– الموافقة على الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية.

– تم تسجيل الدخول في توكلنا خدمات.

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