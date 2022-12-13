تطبيق جديد يخفف من أعراض التوتر

التدريب التقني والمهني يوفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل للخريجين طرق الرياض أزمة حقيقية وتأخر بالساعات والثقافة المرورية ضرورة الخارجية البريطانية: رؤية 2030 قادرة على تغيير خريطة القوى رئيس حقوق الإنسان لـ”المواطن”: تمكين المرأة لا يضغط على مشاركة الشباب في سوق العمل توثيق عقود العاملين في القطاع الخاص إلزامي ولي العهد يستقبل أمين عام المكتب الدولي للمعارض ويستعرض معه ملف استضافة الرياض إكسبو 2030 ديوانية المعرفة تناقش “الاستثمار في المملكة.. فرص وتطلعات” إدارة الأزمات بـ إمارة مكة: تجنبوا الأنفاق واستخدموا الطرق البديلة أجواء شتوية متوقعة في المأكل والمشرب والملبس طوال 90 يومًا تعليق الدراسة غداً في مكة وبحرة والجموم والكامل
ظهر تطبيق جديد يساعد على تخفيف أعراض القلق والتوتر من خلال أداء بعض تمارين التنفس.
ويأتي تطبيق Breathwrk ليقدم تمارين التنفس، التي يمكن للمستخدمين من خلالها إحداث تغييرات في صحتهم من خلال تمارين التنفس التي تقضي على التوتر والقلق، وتزيد من الطاقة، وتحسن القدرة على التحمل، وتساعد على النوم.
ويوفر التطبيق مجموعة متنوعة من طرق التنفس المدعومة والموجهة بالصوت والاهتزازات والمرئيات، إمكانية تنظيم مستويات التوتر وتحسين الحالة المزاجية وتقليل التعب وخفض ضغط الدم والأرق وزيادة الأداء الرياضي وغيرها.
وسيطلب التطبيق بعض التفاصيل الشخصية مثل ما إذا كان المستخدم ذكرًا أو أنثى وأوقات الاستيقاظ والنوم، من أجل بناء البرنامج الأنسب له، حيث يوفر التطبيق أكثر من 100 تمرين شخصي للطاقة والتوتر والنوم، مع إضافة فصول جديدة غامرة على أساس يومي.
ويتوافق التطبيق مع عديد من المعايير لتخصيص تجربة المستخدم، إلى جانب أنه يجمع بين عديد من ممارسات التنفس القائمة على العلم، بما في ذلك تنفس الصندوق، والبراناياما، والتومو، وWHM وغيرها، كما يتيح التطبيق الوصول إلى جميع تمارين التنفس، وجميع الأصوات والتعليقات الصوتية، وجميع التصورات، والقدرة على الحصول على مفضلات غير محدودة حتى تعيين فترات مخصصة لتمارين التنفس.