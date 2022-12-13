Icon

التدريب التقني والمهني يوفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل للخريجين Icon طرق الرياض أزمة حقيقية وتأخر بالساعات والثقافة المرورية ضرورة Icon الخارجية البريطانية: رؤية 2030 قادرة على تغيير خريطة القوى Icon رئيس حقوق الإنسان لـ”المواطن”: تمكين المرأة لا يضغط على مشاركة الشباب في سوق العمل Icon توثيق عقود العاملين في القطاع الخاص إلزامي Icon ولي العهد يستقبل أمين عام المكتب الدولي للمعارض ويستعرض معه ملف استضافة الرياض إكسبو 2030 Icon ديوانية المعرفة تناقش “الاستثمار في المملكة.. فرص وتطلعات” Icon إدارة الأزمات بـ إمارة مكة: تجنبوا الأنفاق واستخدموا الطرق البديلة Icon أجواء شتوية متوقعة في المأكل والمشرب والملبس طوال 90 يومًا Icon تعليق الدراسة غداً في مكة وبحرة والجموم والكامل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
أداء تمارين التنفس

تطبيق جديد يخفف من أعراض التوتر

2022-12-13 الساعة 2:07
تطبيق جديد يخفف من أعراض التوتر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ظهر تطبيق جديد يساعد على تخفيف أعراض القلق والتوتر من خلال أداء بعض تمارين التنفس.

تمارين التنفس

ويأتي تطبيق Breathwrk ليقدم تمارين التنفس، ‏التي يمكن للمستخدمين من خلالها إحداث تغييرات في صحتهم من خلال تمارين التنفس التي ‏تقضي على التوتر والقلق، وتزيد من الطاقة، وتحسن القدرة على التحمل، وتساعد على النوم.

قد يهمّك أيضاً
Img

5 رصاصات تنهي حياة محام مصري على يد مجهولين

Img

وظائف بـ مستشفى الملك فيصل التخصصي

ويوفر التطبيق مجموعة متنوعة من طرق التنفس المدعومة والموجهة بالصوت والاهتزازات ‏والمرئيات، إمكانية تنظيم مستويات التوتر وتحسين الحالة المزاجية وتقليل التعب وخفض ضغط ‏الدم والأرق وزيادة الأداء الرياضي وغيرها.‏

متطلبات التطبيق

وسيطلب التطبيق بعض التفاصيل الشخصية مثل ما إذا كان المستخدم ذكرًا أو أنثى ‏وأوقات الاستيقاظ والنوم، من أجل بناء البرنامج الأنسب له، حيث يوفر التطبيق أكثر من 100 ‏تمرين شخصي للطاقة والتوتر والنوم، مع إضافة فصول جديدة غامرة على أساس يومي.

ويتوافق التطبيق مع عديد من المعايير لتخصيص تجربة المستخدم، إلى جانب أنه يجمع بين عديد ‏من ممارسات التنفس القائمة على العلم، بما في ذلك تنفس الصندوق، والبراناياما، والتومو، وWHM وغيرها، كما يتيح التطبيق الوصول إلى جميع تمارين التنفس، وجميع الأصوات ‏والتعليقات الصوتية، وجميع التصورات، والقدرة على الحصول على مفضلات غير محدودة ‏حتى تعيين فترات مخصصة لتمارين التنفس.‏

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

البرازيل وكرواتيا يدفعان بالقوة الضاربة
كأس العالم

البرازيل وكرواتيا يدفعان بالقوة الضاربة

كأس العالم
لقطات توثق مغادرة ولي العهد لجمهورية إندونيسيا
السعودية اليوم

لقطات توثق مغادرة ولي العهد لجمهورية إندونيسيا

السعودية اليوم
مزاد لبيع سيارات تشليح وبضائع بجمرك الخفجي
السعودية اليوم

مزاد لبيع سيارات تشليح وبضائع بجمرك الخفجي

السعودية اليوم
منتخب فرنسا يخسر في المونديال لأول مرة...
كأس العالم

منتخب فرنسا يخسر في المونديال لأول مرة...

كأس العالم
المغرب يكتب تاريخًا عربيًا جديدًا ويصعد إلى...
أخبار رئيسية

المغرب يكتب تاريخًا عربيًا جديدًا ويصعد إلى...

أخبار رئيسية
تشكيل مواجهة الأرجنتين وأستراليا المتوقع بالمونديال
الرياضة

تشكيل مواجهة الأرجنتين وأستراليا المتوقع بالمونديال

الرياضة
ميزات جديدة تصل السناب شات
تكنولوجيا

ميزات جديدة تصل السناب شات

تكنولوجيا
الوطنية للإسكان تتسلم رخصة بيع أكبر مشروع...
السعودية اليوم

الوطنية للإسكان تتسلم رخصة بيع أكبر مشروع...

السعودية اليوم