تطبيق جديد يخفف من أعراض التوتر

ظهر تطبيق جديد يساعد على تخفيف أعراض القلق والتوتر من خلال أداء بعض تمارين التنفس.

تمارين التنفس

ويأتي تطبيق Breathwrk ليقدم تمارين التنفس، ‏التي يمكن للمستخدمين من خلالها إحداث تغييرات في صحتهم من خلال تمارين التنفس التي ‏تقضي على التوتر والقلق، وتزيد من الطاقة، وتحسن القدرة على التحمل، وتساعد على النوم.

ويوفر التطبيق مجموعة متنوعة من طرق التنفس المدعومة والموجهة بالصوت والاهتزازات ‏والمرئيات، إمكانية تنظيم مستويات التوتر وتحسين الحالة المزاجية وتقليل التعب وخفض ضغط ‏الدم والأرق وزيادة الأداء الرياضي وغيرها.‏

متطلبات التطبيق

وسيطلب التطبيق بعض التفاصيل الشخصية مثل ما إذا كان المستخدم ذكرًا أو أنثى ‏وأوقات الاستيقاظ والنوم، من أجل بناء البرنامج الأنسب له، حيث يوفر التطبيق أكثر من 100 ‏تمرين شخصي للطاقة والتوتر والنوم، مع إضافة فصول جديدة غامرة على أساس يومي.

ويتوافق التطبيق مع عديد من المعايير لتخصيص تجربة المستخدم، إلى جانب أنه يجمع بين عديد ‏من ممارسات التنفس القائمة على العلم، بما في ذلك تنفس الصندوق، والبراناياما، والتومو، وWHM وغيرها، كما يتيح التطبيق الوصول إلى جميع تمارين التنفس، وجميع الأصوات ‏والتعليقات الصوتية، وجميع التصورات، والقدرة على الحصول على مفضلات غير محدودة ‏حتى تعيين فترات مخصصة لتمارين التنفس.‏