Icon

ديوانية المعرفة تناقش “الاستثمار في المملكة.. فرص وتطلعات” Icon إدارة الأزمات بـ إمارة مكة: تجنبوا الأنفاق واستخدموا الطرق البديلة Icon أجواء شتوية متوقعة في المأكل والمشرب والملبس طوال 90 يومًا Icon تعليق الدراسة غداً في مكة وبحرة والجموم والكامل Icon السجن 20 عاماً و500 ألف ريال غرامات لــ 5 متهمين بغسل أموال Icon الحصيني يتوقع استمرار الحالة الممطرة السابعة حتى صباح الغد: البسوا ولبّسوا عيالكم Icon تكليف عبداللطيف بن محمد العبداللطيف رئيساً لـ المرئي والمسموع Icon وزير الطاقة: المجهود الجماعي لأوبك+ هو المحقق لما نسميه معجزة في 2020 Icon الأمر بالمعروف تشارك بدورياتها الميدانية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل Icon الصلاة على الشيخ أحمد الحواشي عصر اليوم بالمسجد الحرام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
العالم
حصاد اليوم
تساؤلات بشأن الخصوصية

تطبيق صور جديد يثير جنون المستخدمين بالعالم

2022-12-12 الساعة 9:25
تطبيق صور جديد يثير جنون المستخدمين بالعالم
المواطن - فريق التحرير

شهد تطبيق تحرير الصور لينزا أي آي Lensa AI في الآونة الأخيرة إقبالًا هائلًا بعد إضافة ميزة الصور الرمزية السحرية Magic Avatar، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحرير الصور على نحو غير مسبوق بخاصة بين المشاهير.

الصورة السحرية

وكانت شركة بريزما لابز Prisma Labs قد أطلقت تطبيق Lensa AI لنظامي أندرويد وآي أو إس منذ عام 2018.

قد يهمّك أيضاً
Img

حساب المواطن: 6 خطوات للإفصاح عن عوائد العقارات المؤجرة

Img

منتخب المغرب يُسطر تاريخًا جديدًا للعرب في المونديال

وتعمل ميزة الصور الرمزية السحرية الجديدة ضمن التطبيق نفسه، وهي تعالج ما بين 10 إلى 20 صورة شخصية بواسطة نموذج الذكاء الاصطناعي المفتوح المصدر المسمى الانتشار المستقر Stable Diffusion.

إقبال غير مسبوق

ويوفر التطبيق هذه العملية من خلال منصة الحوسبة السحابية التابعة لأمازون AWS. ونظرًا إلى أن الصور تُعالج بتقنية الذكاء الاصطناعي، فإن العملية تستغرق وقتًا طويلًا حتى تنتهي مقارنةً بعمليات التحرير التي توفرها تطبيقات تحرير الصور التقليدية. وقد يستغرق الوقت نحو 40 دقيقة.

وبفضل ميزة الصور الرمزية السحرية، حظي تطبيق لينزا خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي وحده بنحو 1.6 مليون عميلة تنزيل. وفي شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كان عدد مرات التنزيل نحو 220,000، وهذا يعني أن التطبيق حظي بمعدل نمو بلغت نسبته 600 %، والآن وصل إجمالي عدد مرات تنزيل التطبيق إلى 20 مليونًا.

مخاوف الخصوصية

وفي مسعى منها لمعالجة مخاوف الخصوصية، تقول شركة بريزما لابز إن صور المستخدمين الشخصية والنموذج ذي الصلة تُحذف نهائيًا من خوادمها فور إنشاء الصور الرمزية السحرية.

ويمكن للراغبين في تجربة الصور الرمزية السحرية تنزيل التطبيق من متجر جوجل بلاي لنظام أندرويد، ومن متجر آب ستور لنظام آي أو إس، ثم فتح التطبيق، ثم الضغط على الزر الأصفر المعنون بعبارة الصور الرمزية السحرية، ثم اختيار من 10 إلى 20 صورة شخصية ثم النقر على متابعة.

رسوم

وبعد اختيار الصور، يطلب التطبيق من المستخدم دفع الرسوم اللازمة لإنشاء الصور الرمزية السحرية، والتي تبدأ من 3.99 دولار أمريكي، وذلك حسب العدد المطلوب، الذي يأتي في ثلاثة خيارات، وهي: 50 صورة، أو 100 صورة، أو 200 صورة. وبناءً على عدد الصور المختار تبدأ عملية المعالجة التي تستغرق من 20 إلى 40 دقيقة.

يشار إلى أننا شهدنا في الآونة الأخيرة طفرة في عدد الخدمات القائمة على تقنية الذكاء الاصطناعي، مثل: ChatGPT، و Dall-E. وكانت شركة OpenAI قد أطلقت حديثًا روبوت المحادثة القائم على الذكاء الاصطناعي ChatGPT، الذي شهد انتشارًا مذهلًا، وقبل ذلك أطلقت الشركة Dall-E، وهي أداة لإنشاء صورة من وصف نصي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السماح للسيارات الصغيرة بالعمل في تطبيقات نقل...
السعودية اليوم

السماح للسيارات الصغيرة بالعمل في تطبيقات نقل...

السعودية اليوم
الصلاة على الشيخ أحمد الحواشي عصر اليوم...
السعودية اليوم

الصلاة على الشيخ أحمد الحواشي عصر اليوم...

السعودية اليوم
5 غيابات تُجبر رينارد على تحديد تشكيل...
كأس العالم

5 غيابات تُجبر رينارد على تحديد تشكيل...

كأس العالم
البرلمان الأوروبي يصنف روسيا دولة راعية للإرهاب
العالم

البرلمان الأوروبي يصنف روسيا دولة راعية للإرهاب

العالم
المغرب والحلم التاريخي
كأس العالم

المغرب والحلم التاريخي

كأس العالم
رجل يرشق الملك تشارلز بالبيض مجددًا 
العالم

رجل يرشق الملك تشارلز بالبيض مجددًا 

العالم
لقطات توثق مغادرة ولي العهد لجمهورية إندونيسيا
السعودية اليوم

لقطات توثق مغادرة ولي العهد لجمهورية إندونيسيا

السعودية اليوم
أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة وبرد على...
السعودية اليوم

أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة وبرد على...

السعودية اليوم