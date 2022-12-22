تطورات خطيرة في الحالة الصحية لأسطورة كرة القدم بيليه

كشف مستشفى ساو باولو عن تطور في إصابة أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، بالسرطان وحاجته إلى رعاية أكبر لعلاج الفشل الكلوي والقلب.

تطور الحالة الصحية

وكان بيليه (82 عامًا) أُدخل إلى مستشفى ألبرت أينشتاين في 29 نوفمبر لإعادة تقييم علاجه الكيميائي بعد اكتشاف ورم في القولون في سبتمبر 2021.

وكشف الأطباء في بيان تناول صحة بطل العالم ثلاث مرات “يعاني بيليه من تطور مرض الأورام ويتطلب رعاية أكثر شمولًا لعلاج الفشل الكلوي والقلب”.

وسيبقى البرازيلي في المستشفى “في غرفة عادية، حيث يتلقى الرعاية اللازمة”.

انتهى في منزلنا عيد الميلاد

وأعلنت اثنتان من بنات بيليه، كيلي ناسيمنتو وفلافيا أرانتس عبر إنستجرام أن والدهم سيقضي عيد الميلاد في المستشفى، لقد انتهى في منزلنا عيد الميلاد. قررنا مع الأطباء، أنه لأسباب مختلفة، من الأفضل البقاء هنا، مع كل الرعاية التي تقدمها عائلتنا الجديدة (من مستشفى ألبرت) أينشتاين!!”.

يصنّف الكثيرون إدسون أرانتس دو ناسيمنتو، المعروف ببيليه، على أنه أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور، وقد عانى من تدهور حالته الصحية بشكل متزايد في السنوات الأخيرة. ويخضع لعلاجات كيميائية منتظمة منذ تشخيص إصابته بسرطان القولون العام الماضي. كما خضع لعملية جراحية لإزالة الورم في سبتمبر 2021، وقضى شهرًا في المستشفى.

بيليه هو اللاعب الوحيد في تاريخ الكرة المستديرة الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970)، وسجل أكثر من 1000 هدف قبل اعتزاله عام 1977.

وبرغم عدم ظهور بيليه العلني كثيرًا، إلا أنه ينشط على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان ينشر بانتظام خلال مونديال قطر، بما في ذلك رسالة دعم ومواساة للنجم البرازيلي نيمار بعد خروج “سيليساو” من البطولة إثر الخسارة أمام كرواتيا بركلات الترجيح في ربع النهائي.