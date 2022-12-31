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بعد الإقبال الكبير على اقتنائها

تطوير مميزات أكثر السيارات مبيعًا بالعالم

2022-12-31 الساعة 1:26
تطوير مميزات أكثر السيارات مبيعًا بالعالم
المواطن - فريق التحرير

قررت الشركة المنتجة لسيارات بي واي دي، تطوير أكثر سياراتها مبيعًا حول العالم، بعد أن لاحظت الإقبال الكبير على سيارة Dolphin،  فقررت الشركة المنتجة تعديل هذه السيارة وجعلها أكثر تميزًا.

الأكثر مبيعًا

وأشارت BYD إلى أنها تتلقى نحو 25 ألف طلب لشراء سيارات Dolphin حاليًا، لذلك قرر المصممون جعل هذه السيارة أكثر عصرية وتطورًا، ومنحوها هيكلًا أكثر انسيابية مع النسخة الجديدة، وتقنيات تجعلها تنافس أحدث المركبات الكهربائية المطروحة حاليًا.

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وحصلت Dolphin الجديدة على تصميم أجمل للواجهتين الأمامية والخلفية وللمصابيح وممتصات الصدمات، وأصبح هيكلها أكبر وأقل مقاومة للهواء.

قيادة مميزة

وحصلت السيارة على واجهة قيادة مميزة فيها شاشة بارزة قبالة المقود بمقاس 10 بوصات، وشاشة لمسية بمقاس 12.8 مثبتة في منتصف الواجهة، كما زودت بأنظمة صوتيات وأنظمة مالتيميديا متطورة، ومنافذ USB-C إضافية لشحن الهواتف والأجهزة الذكية.

وستعمل نسخ BYD Dolphin الجديدة بمحركات كهربائية بعزم 95 حصانًا، ومحركات كهربائية بعزم 177 حصانًا، كما ستزود ببطاريات ليثيوم-فوسفات متطورة تكفيها لقطع مسافات تتراوح ما بين 301 و420 كلم بالشحنة الواحدة.

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