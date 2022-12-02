تظاهرة نسائية تجتاح جنوب شرق إيران

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نظمت نساء في محافظة سيستان بلوشستان الإيرانية، اليوم الجمعة، تظاهرة كبيرة، لتنضم بذلك إلى الاحتجاجات واسعة النطاق التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني.
وقالت مجموعات حقوقية إن تلك الخطوة نادر حدوثها في منطقة المحافظة إلى حد كبير.
ووثقت الفيديوهات المتداولة، عشرات النساء في عاصمة المحافظة زاهدان يرفعن لافتات كتب عليها امرأة، حياة، حرية، وهو أحد أبرز شعارات الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في منتصف سبتمبر.
ووفقًا لوكالة فرانس برس، هتفت نساء بشعار هيا إلى الثورة.
من المعروف أن الاحتجاجات اندلعت في إيران إثر وفاة أميني البالغة من العمر22 عاماً، والكردية الأصل بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق التي اتهمتها بخرق قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء في إيران.