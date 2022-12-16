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ضمن منافسات الجولة التاسعة

تعادل أبها والطائي بالشوط الأول

2022-12-16 الساعة 4:28
تعادل أبها والطائي بالشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة أبها والطائي ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي بالتعادل بدون أهداف.

أبها والطائي يتعادلان

وبدأت مباراة أبها والطائي المقامة على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، وسط ضغط كبير، وأهدر عبدالفتاح آدم فرصة تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 17.

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أبها والطائي
جانب من المباراة – المصدر spl

وتألق حارس مرمى أبها، ديفيز إيباسي، وتصدى لتسديدة صاروخية من أمير سعيود عند الدقيقة 19، قبل أن يتصدى لكرة قوية من موسونا عند الدقيقة 26، ليُحافظ على نظافة شباكه.

أبها والطائي
جانب من المباراة – المصدر spl

واستمر ضغط فارس الشمال بقوة بحثًا عن هز الشباك، وسط تألق من المدافعين، حيث أبعدوا أكثر من فرصة خطيرة، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة أبها والطائي بالتعادل السلبي.

دوري روشن السعودي
جانب من المباراة – المصدر spl

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 10 نقاط، فيما يقع الطائي في المركز السابع بـ15 نقطة.

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