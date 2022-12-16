تعادل أبها والطائي بالشوط الأول

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة أبها والطائي ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي بالتعادل بدون أهداف.

أبها والطائي يتعادلان

وبدأت مباراة أبها والطائي المقامة على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، وسط ضغط كبير، وأهدر عبدالفتاح آدم فرصة تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 17.

وتألق حارس مرمى أبها، ديفيز إيباسي، وتصدى لتسديدة صاروخية من أمير سعيود عند الدقيقة 19، قبل أن يتصدى لكرة قوية من موسونا عند الدقيقة 26، ليُحافظ على نظافة شباكه.

واستمر ضغط فارس الشمال بقوة بحثًا عن هز الشباك، وسط تألق من المدافعين، حيث أبعدوا أكثر من فرصة خطيرة، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة أبها والطائي بالتعادل السلبي.

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 10 نقاط، فيما يقع الطائي في المركز السابع بـ15 نقطة.