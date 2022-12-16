تعادل الرائد ضد النصر بالشوط الأول

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الرائد ضد النصر ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

تقدم الرائد ضد النصر

وبدأت مباراة الرائد ضد النصر المقامة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، وكاد العالمي أن يهز الشباك مبكرًا برأسية من أندرسون تاليسكا، إلا أن حارس المرمى سيلفيو تألق وتصدى لها.

وأهدر كريم البركاوي فرصة تسجيل الهدف الأول بعدما انفرد بالمرمى، وسدد الكرة بعيدًا عند الدقيقة 22، قبل أن ينجح ميتريتا في فض اشتباك التعادل السلبي بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 28.

وانتفض لاعبو العالمي بحثًا عن تعديل النتيجة، وسط تألق دفاعي، قبل أن يسجل فينسنت أبو بكر التعادل في الوقت بدل الضائع بعد تلقيه عرضية من الجانب الأيمن، لينتهي الشوط الأول بتعادل الرائد ضد النصر بنتيجة 1/1.

الفريقان في دوري روشن

وقبل مواجهة اليوم، يحتل الفريق الريداوي المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ9 نقاط، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز الثالث برصيد 19 نقطة.