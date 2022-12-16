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ضمن منافسات الجولة التاسعة

تعادل الرائد ضد النصر بالشوط الأول

2022-12-16 الساعة 7:09
تعادل الرائد ضد النصر بالشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الرائد ضد النصر ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

تقدم الرائد ضد النصر

وبدأت مباراة الرائد ضد النصر المقامة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، وكاد العالمي أن يهز الشباك مبكرًا برأسية من أندرسون تاليسكا، إلا أن حارس المرمى سيلفيو تألق وتصدى لها.

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الرائد ضد النصر
جانب من المباراة – المصدر @AlNassrFC

وأهدر كريم البركاوي فرصة تسجيل الهدف الأول بعدما انفرد بالمرمى، وسدد الكرة بعيدًا عند الدقيقة 22، قبل أن ينجح ميتريتا في فض اشتباك التعادل السلبي بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 28.

الرائد
لاعبو الرائد – المصدر spl

وانتفض لاعبو العالمي بحثًا عن تعديل النتيجة، وسط تألق دفاعي، قبل أن يسجل فينسنت أبو بكر التعادل في الوقت بدل الضائع بعد تلقيه عرضية من الجانب الأيمن، لينتهي الشوط الأول بتعادل الرائد ضد النصر بنتيجة 1/1.

الرائد ضد النصر
جانب من المباراة – المصدر spl

الفريقان في دوري روشن

وقبل مواجهة اليوم، يحتل الفريق الريداوي المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ9 نقاط، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز الثالث برصيد 19 نقطة.

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