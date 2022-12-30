Icon

الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البرد Icon جدة تحت المطر: تأخر رحلات وتعليق دراسة وأعلى كمية 44ملم Icon تعليق الدراسة الحضورية بجامعة جدة الجمعة والسبت Icon توقعات بحالة جوية من عدم الاستقرار بالسعودية حتى 7 يناير Icon مشاجرة بالسيوف داخل مستشفى بالكويت Icon النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية Icon متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة Icon نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف Icon الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره Icon 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في افتتاح الجولة الـ11

تعادل الفتح والفيحاء بالشوط الأول

2022-12-30 الساعة 4:59
تعادل الفتح والفيحاء بالشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الفتح والفيحاء، في افتتاح منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي بالتعادل بدون أهداف بين الفريقين.

الفتح والفيحاء يتعادلان

وبدأت مباراة الفتح والفيحاء المقامة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء بشكل سريع، أملًا في هز الشباك مبكرًا.

قد يهمّك أيضاً
Img

إطلاق سراح السفاح الثعبان قاتل الـ 20

Img

الدويش يدافع عن النصر: كفاكم كذب وتدليس

الفتح ضد الفيحاء
جانب من المباراة

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح من هز الشباك بعد مرور 7 دقائق عن طريق فراس البريكان، بعد تلقيه عرضية من الجانب الأيمن، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل، واستمرت محاولات الفريقين لفض اشتباك التعادل السلبي.

فراس البريكان
فراس البريكان

وطالب لاعبو النموذجي باحتساب ركلة جزاء عند الدقيقة 45، ولكن الحكم طالب باستمرار اللعب بعد اللجوء لتقنية الفيديو، إلا أنه طالب باستمرار اللعب، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الفتح والفيحاء بالتعادل السلبي.

الفتح والفيحاء
جانب من المباراة

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، فيما يقع الفيحاء في المركز الـ13 برصيد 8 نقاط.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تغريم آبل مليون يورو
تكنولوجيا

تغريم آبل مليون يورو

تكنولوجيا
تعادل صربيا ضد سويسرا في الشوط الأول
كأس العالم

تعادل صربيا ضد سويسرا في الشوط الأول

كأس العالم
ارتقاء تاريخي لـ النصيري.. أصحاب الطموح العالي...
حصاد اليوم

ارتقاء تاريخي لـ النصيري.. أصحاب الطموح العالي...

حصاد اليوم
ساعة وان بلس تتفوق على آبل وسامسونج
تكنولوجيا

ساعة وان بلس تتفوق على آبل وسامسونج

تكنولوجيا
السجن 20 عامًا لمتهم بخطف حاكمة ولاية...
العالم

السجن 20 عامًا لمتهم بخطف حاكمة ولاية...

العالم
أسعار النفط تتراجع بفعل صعود الدولار
السوق

أسعار النفط تتراجع بفعل صعود الدولار

السوق
سما بنت فيصل تترأس وفد المملكة في...
السعودية اليوم

سما بنت فيصل تترأس وفد المملكة في...

السعودية اليوم
القضاء البريطاني يثير الجدل بشأن مهاجري رواندا
العالم

القضاء البريطاني يثير الجدل بشأن مهاجري رواندا

العالم