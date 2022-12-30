تعادل الفتح والفيحاء بالشوط الأول

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الفتح والفيحاء، في افتتاح منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي بالتعادل بدون أهداف بين الفريقين.

الفتح والفيحاء يتعادلان

وبدأت مباراة الفتح والفيحاء المقامة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء بشكل سريع، أملًا في هز الشباك مبكرًا.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح من هز الشباك بعد مرور 7 دقائق عن طريق فراس البريكان، بعد تلقيه عرضية من الجانب الأيمن، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل، واستمرت محاولات الفريقين لفض اشتباك التعادل السلبي.

وطالب لاعبو النموذجي باحتساب ركلة جزاء عند الدقيقة 45، ولكن الحكم طالب باستمرار اللعب بعد اللجوء لتقنية الفيديو، إلا أنه طالب باستمرار اللعب، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الفتح والفيحاء بالتعادل السلبي.

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، فيما يقع الفيحاء في المركز الـ13 برصيد 8 نقاط.