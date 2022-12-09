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استعدادًا لعودة المنافسات الرسمية

تعادل النصر ضد ألميريا بالشوط الأول

2022-12-09 الساعة 4:31
تعادل النصر ضد ألميريا بالشوط الأول
المواطن - الرياض

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة النصر ضد ألميريا الودية المقامة على ملعب الأمير فيصل بن فهد، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

تعادل النصر ضد ألميريا

وبدأت مباراة النصر ضد ألميريا بشكل سريع، وسط محاولات لتسجيل هدف مبكر، قبل أن ينجح الفريق الإسباني في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 18 برأسية مميزة من البلال توريه.

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النصر وألميريا
جانب من المباراة – المصدر @AlNassrFC

وأدرك الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر التعادل سريعًا، عن طريق نجمه البرازيل أندرسون تاليسكا من كرة ثابتة من خارج منطقة الجزاء، لتشتعل المباراة بحثًا عن هدف جديد.

تاليسكا
تاليسكا – المصدر @AlNassrFC

وواصل الفريقان محاولاتهما لهز الشباك مجددًا، وسط تألق الدفاع، لتنتهي أحداث الشوط الأول من ودية النصر ضد ألميريا بالتعادل بنتيجة 1/1.

النصر وألميريا
جانب من المباراة – المصدر @AlNassrFC

الاستعداد لعودة المنافسات

وتأتي مباراة الفريقين الودية في إطار الاستعداد لعودة المنافسات الرسمية بعد نهاية فترة التوقف الدولي الحالية، بسبب كأس العالم 2022، حيث يطمح كل منهما التحضير جيدًا والظهور بشكل مميز.

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