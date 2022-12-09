تعادل النصر ضد ألميريا بالشوط الأول

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة النصر ضد ألميريا الودية المقامة على ملعب الأمير فيصل بن فهد، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

تعادل النصر ضد ألميريا

وبدأت مباراة النصر ضد ألميريا بشكل سريع، وسط محاولات لتسجيل هدف مبكر، قبل أن ينجح الفريق الإسباني في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 18 برأسية مميزة من البلال توريه.

وأدرك الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر التعادل سريعًا، عن طريق نجمه البرازيل أندرسون تاليسكا من كرة ثابتة من خارج منطقة الجزاء، لتشتعل المباراة بحثًا عن هدف جديد.

وواصل الفريقان محاولاتهما لهز الشباك مجددًا، وسط تألق الدفاع، لتنتهي أحداث الشوط الأول من ودية النصر ضد ألميريا بالتعادل بنتيجة 1/1.

الاستعداد لعودة المنافسات

وتأتي مباراة الفريقين الودية في إطار الاستعداد لعودة المنافسات الرسمية بعد نهاية فترة التوقف الدولي الحالية، بسبب كأس العالم 2022، حيث يطمح كل منهما التحضير جيدًا والظهور بشكل مميز.