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ضمن منافسات الجولة التاسعة

تعادل الهلال ضد الباطن بالشوط الأول

2022-12-16 الساعة 9:28
تعادل الهلال ضد الباطن بالشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الهلال ضد الباطن ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي بالتعادل السلبي بهدف لكل فريق.

تعادل الهلال ضد الباطن

وبدأت مباراة الهلال ضد الباطن المقامة على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض بشكل سريع، وضغط لاعبو الزعيم بقوة، أملًا في هز الشباك مبكرًا، وتصدى كامبانيا لتسديدة قوية من محمد كنو عند الدقيقة 15.

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الهلال ضد الباطن
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

وواصل كامبانيا تميزه وتصدى لتسديدة صاروخية من أندريه كاريلو من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 24، واستمر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في ضغطه، وسط تألق دفاعي لافت من دفاع الباطن.

الهلال والباطن
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

واستمرت محاولات الزعيم لاختراق دفاع السماوي، ولكن دون جدوى، وتصدى كامبانيا لتسديدة من أوديون إيغالو عند الدقيقة 44، ليُخيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة الهلال ضد الباطن.

دوري روشن السعودي
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 17 نقطة، فيما يتذيل الباطن الترتيب برصيد نقطة واحدة.

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