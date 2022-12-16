تعادل الهلال ضد الباطن بالشوط الأول

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الهلال ضد الباطن ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي بالتعادل السلبي بهدف لكل فريق.

تعادل الهلال ضد الباطن

وبدأت مباراة الهلال ضد الباطن المقامة على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض بشكل سريع، وضغط لاعبو الزعيم بقوة، أملًا في هز الشباك مبكرًا، وتصدى كامبانيا لتسديدة قوية من محمد كنو عند الدقيقة 15.

وواصل كامبانيا تميزه وتصدى لتسديدة صاروخية من أندريه كاريلو من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 24، واستمر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في ضغطه، وسط تألق دفاعي لافت من دفاع الباطن.

واستمرت محاولات الزعيم لاختراق دفاع السماوي، ولكن دون جدوى، وتصدى كامبانيا لتسديدة من أوديون إيغالو عند الدقيقة 44، ليُخيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة الهلال ضد الباطن.

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 17 نقطة، فيما يتذيل الباطن الترتيب برصيد نقطة واحدة.