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في بطولة الدوري المصري

تعادل سلبي يحسم مباراة المقاولون ضد الزمالك

2022-12-25 الساعة 9:54
تعادل سلبي يحسم مباراة المقاولون ضد الزمالك
المواطن - محمد سمعه

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حسم التعادل السلبي مساء اليوم، مباراة المقاولون ضد الزمالك ضمن لقاءات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري لـ موسم 2022/2023.

وخلال الشوط الأول كان الأداء هادئًا من قبل الفريقين، حيث لم يشهد الشوط الأول أي محاولات خطيرة من جانب الفريقين لإحراز الهدف الأول.

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المقاولون ضد الزمالك

وفي الشوط الثاني، كان نفس الأداء بين الفريقين، دون وجود لأي محاولات خطيرة تذكر ليقتسم الفريقان نقاط المباراة.

المقاولون ضد الزمالك

وأصبح رصيد نادي الزمالك بعد التعادل 21 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة عن النادي الأهلي المتصدر، بينما أصبح رصيد نادي المقاولون العرب 12 نقطة في المركز السابع.

المقاولون ضد الزمالك

وكانت مباراة المقاولون ضد الزمالك أُقيمت على ملعب ” عثمان أحمد عثمان” معقل نادي المقاولون في منطقة مدينة نصر بالعاصمة المصرية القاهرة.

المقاولون ضد الزمالك

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