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في مرحلة دور المجموعات بالمونديال

تعادل صربيا ضد سويسرا في الشوط الأول

2022-12-02 الساعة 11:31
تعادل صربيا ضد سويسرا في الشوط الأول
المواطن - محمد سمعه

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انتهى الشوط الأول من مباراة صربيا ضد سويسرا بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق في الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العالم بقطر.

وكان المنتخب السويسري مبادرًا بالتسجيل عبر اللاعب شيردان شاكيري في الدقيقة العشرين، ثم تعادل المنتخب الصربي عبر اللاعب ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة الـ26.

ونجح منتخب صربيا في إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب دوشان فلاهوفيتش، بالدقيقة الـ35.

ثم تعادل المنتخب السويسري عبر اللاعب بريل إيمبولو بالدقيقة الـ44.

ويرغب المنتخب السويسري في تحقيق الفوز من أجل الوصول للنقطة الرابعة ومرافقة البرازيل لثمن نهائي المونديال.

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