تعادل ضمك والاتفاق في الشوط الأول

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة ضمك والاتفاق، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ضمك والاتفاق يتعادلان

وانطلقت مباراة ضمك والاتفاق المقامة على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها بشكل سريع، حيث ضغط الفريقان أملًا في هز الشباك مبكرًا، وأهدر فارس الدهناء فرصة خطيرة.

ورد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك بهجمة مرتدة سريعة، قبل أن تصل الكرة إلى جوزيه أنطونيو ليطلق تسديدة صاروخية، إلا أنها مرت أعلى العارضة عند الدقيقة 21.

وواصل الفريقان محاولاتهما لتسجيل هدف في الدقائق الأخيرة، وسط تألق دفاعي، كما أهدر اللاعبون العديد من الفرص، ليُخيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة ضمك والاتفاق.

الفريقان في الدوري

وقبل مباراة اليوم، يحتل ضمك المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز العاشر برصيد 10 نقاط.