تعادل ضمك والوحدة بالشوط الأول

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة ضمك والوحدة في افتتاح منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي بالتعادل بدون أهداف.

ضمك والوحدة يتعادلان

وبدأت مباراة ضمك والوحدة المقامة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع من الفريقين، أملًا في هز الشباك مبكرًا وسط تألق دفاعي.

وتعرض ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، عبدالله هوساوي وبرنو دوارتي للإصابة عند الدقيقتين 28 و32، ليُشارك إبراهيم النخلي وأحمد الزين بدلًا منهما.

وكاد الوحدة أن يهز الشباك من ركلة ركنية عند الدقيقة 32 عن طريق فيصل فجر، ولكن مرت بجوار القائم، قبل أن يتعرض نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك وليد باخشوين للإصابة عند الدقيقة 37، وشارك عبدالعزيز نور بدلًا منه.

وحاول الفريقان التغلب على ظروف الإصابات الاضطرارية، وتسجيل هدف في الدقائق المتبقية، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة ضمك والوحدة بالتعادل السلبي.

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل ضمك المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في المركز الـ12 برصيد 7 نقاط.