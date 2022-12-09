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في ربع نهائي مونديال 2022

تعادل كرواتيا ضد البرازيل بالشوط الأول

2022-12-09 الساعة 6:53
تعادل كرواتيا ضد البرازيل بالشوط الأول
المواطن - الرياض

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة كرواتيا ضد البرازيل، في افتتاح منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم 2022، بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

كرواتيا ضد البرازيل

وبدأت مباراة كرواتيا ضد البرازيل المقامة على استاد المدينة التعليمية بشكل سريع، وسط ضغط كبير من لاعبي السيليساو، أملًا في هز الشباك مبكرًا، إلا أن الدفاع الكرواتي حرمهم من التسجيل.

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كرواتيا والبرازيل
جانب من المباراة – المصدر @fifaworldcup_ar

وسدد فينيسيوس جونيور كرة قوية، أبعدها الدفاع عند الدقيقة 20، وواصل منتخب البرازيل الأول لكرة القدم محاولاته عن طريق نيمار وفينينسيوس، وسط تألق من وسط ودفاع كرواتيا، وخاصة لوكا مودريتش.

وحصل السيليساو على ركلة حرة، إلا أن الدفاع وحارس المرمى ليفاكوفيتش تصدوا لها، واستمر الضغط في الدقائق المتبقية، أملًا في تسجيل هدف، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة كرواتيا ضد البرازيل بالتعادل.

كرواتيا ضد البرازيل
جانب من المباراة – المصدر @HNS_CFF

المنتخبان في المونديال

وتأهل منتخب البرازيل الأول لكرة القدم إلى منافسات الدور ربع النهائي من المونديال بعد الفوز على كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدف، فيما صعدت كرواتيا بعد تجاوز عقبة اليابان بركلات الترجيح بنتيجة 3/1.

منتخب البرازيل
لاعبو البرازيل – المصدر @fifaworldcup_ar

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