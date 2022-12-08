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بتعزيز الشراكة مع المُطورين العقاريين والمُقاولين

تعاون سعودي صيني لتوفير 100 ألف وحدة سكنية

2022-12-08 الساعة 11:35
تعاون سعودي صيني لتوفير 100 ألف وحدة سكنية
المواطن - واس

وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مُمثلةً بوكالة الوزارة لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري، والشركة الوطنية للإسكان، مُذكرة تفاهم للتعاون مع شركة “Metallurgical Corporation of China (MCC)”، وشركة “Sinohyrdro Corporation limited & POWERCHINA”، وشركة China State Construction Overseas Development Co. Ltd، وذلك على هامش قمّة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية، لتوفير وحدات سكنية.

100 ألف وحدة سكنية

وتهدف مُذكرة التفاهم للإسهام في توفير أكثر من 100 ألف وحدة سكنية، عن طريق خلق فُرص الشراكة مع المُطورين العقاريين والمُقاولين العاملين في مجال الإسكان، وإنشاء مصانع لتقنيات البناء الحديثة، والمتوقع وصول قيمة الاستثمار الإجمالية إلى أكثر من 10,5 مليارات ريال.

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ووقّع المُذكرة عن الجانب السعودي وكيل الوزارة لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبدالرحمن الطويل، والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد البطي، وعن الجانب الصيني رئيس شركة ما وراء البحار الصينية للمقاولات وانق كاي، ورئيس شركة ساينو هايدرو كوربوريشن ليمتد زاو جينق، ورئيس شركة ميتاليرجيكال كوربوريشن أوف تشاينا ليمتد زانق زان.

شراكة إستراتيجية

وتأتي هذه الاتفاقية امتداداً لشراكة إستراتيجية تعقدها الوزارة مع عدد من الجهات الإقليمية والدولية لتبادل الخبرات، والعمل على تنفيذ مشاريع مُشتركة؛ لرفع المعروض العقاري، وتطوير الأعمال وتحسين كفاءة الأداء؛ لتحقيق مُستهدف 70% تملّك للأُسر السعودية في 2030.

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