تعثر الهلال ضد ضمك بالتعادل

انتهت مباراة الهلال ضد ضمك، مساء اليوم بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق في ختام مباريات الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الهلال ضد ضمك

وبدأ أزرق الرياض، المباراة ضاغطًا بكل قوة حيث كاد النيجيري أوديون إيغالو يُسجل الهدف الأول لأزرق الرياض سريعًا في الدقيقة الـ3 لكن مدافع ضمك أبعدها قبل دخولها للمرمى.

وفي الدقيقة الـ25، كاد محمد كنو يُسجل الهدف الأول لـ أزرق الرياض من ضربة رأسية ولكنها مرت بسلام على مرمى حارس ضمك.

وعند حلول الدقيقة الـ38 وبعد عمل جماعي مميز من علي البليهي وناصر الدوسري، سجل إيغالو هدف التقدم للأزرق بطريقة مميزة.

وفي الشوط الثاني من مباراة الهلال ضد ضمك وعند حلول الدقيقة الـ51، تمكن فريق الهلال من إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب الأرجنتيني لوسيانو فييتو.

وعند حلول الدقيقة الـ59 ألغت تقنية الفيديو هدفًا ثانيًا لـ فييتو وثالثًا لـ الهلال بداعي التسلل.

وبالدقيقة الـ75 استغل ضمك تراجع الهلال ليُسجل الهدف الأول عبر اللاعب عبدالإله الشمري في الدقيقة الـ75.

ثم أهدر صالح الشهري فرصة إحراز الهدف الثالث لـ الهلال بطريقة غريبة في الدقيقة الـ82.

وكانت تلك الفرصة نقطة تحول لـ ضمك، الذي سجل الهدف الثاني عبر اللاعب عبدالعزيز الشهراني في الدقيقة الـ92 وسط ربكة دفاعية من لاعبي الهلال.

الهلال يتعثر

ولم يحدث أي جديد في المباراة، لتنتهي بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق، حيث أصبح رصيد الهلال 22 نقطة في المركز الخامس، بينما أصبح رصيد ضمك 18 نقطة في المركز السادس.